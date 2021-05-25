Які продукти категорично заборонено вживати з алкоголем

Багато хто знає про заборону на вживання алкогольних напоїв паралельно з лікарськими засобами, що може серйозно нашкодити здоров'ю. Однак не всі обізнані, що така ж ситуація відбувається з деякими продуктами, якими категорично заборонено закушувати спиртні напої, повідомляє Коментарі.

Повідомляється, що під час застілля дієтологи рекомендують відмовитися від вживання в їжу солінь або інших страв, що містять оцет. Спільно з алкоголем він підсилює згубний вплив на печінку, а також провокує швидше виведення рідини з організму. Через це сп'яніння посилюється.

Подібний ефект спостерігається і під час закушування алкогольних напоїв солодким. Травна система в першу чергу починає перероблювання цукру, внаслідок чого спиртові сполуки довше затримуються в організмі, підвищуючи негативний вплив.

Раніше фахівці назвали пиво найбільш шкідливим алкогольним напоєм, при чому його шкода залежить не від його міцності. Згідно з новими дослідженнями, головна небезпека пива полягає в компонентах, що дають напою смак і піну. Це стосується хмелю, який під час дозрівання здатний витягати з ґрунту шкідливі елементи, на кшталт кобальту та інших металів.

Такі компоненти збільшують ризик розвитку серцево-судинних захворювань, а за сильного зловживання й отруєння іноді призводять до летального результату.

Фахівці назвали і найбільш безпечний напій — червоне сухе вино. У ньому містяться корисні мікроелементи та вітаміни. Відзначається, що добовою нормою для чоловіків є один-два келихи, а для жінок один келих. Надмірне вживання вина, також йде на шкоду організму.