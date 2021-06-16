Кардіолог розвіяла міфи про роботу серця

Лікар-кардіолог, академік РАН, керівник Бакулевского центру серцево-судинної хірургії Олена Голухова, фахівець з аритмії серця відповіла на найпоширеніші питання про роботу серця, повідомляє Російська газета.

Сьогодні, за словами академіка, аритмія перестала бути смертельно небезпечною хворобою. При грамотному лікуванні можна досягти практично стовідсоткового лікування, оскільки з'явилися нові, сучасні технології лікування. Часом можна навіть поставити прилад, який буде задавати потрібний пульс, і людину врятовано.

Такий апарат підходить тим пацієнтам, у кого рідкісний пульс. Його встановлюють в одну або дві камери серця, програмують на збільшення частоти серцевих скорочень при фізичних навантаженнях і зменшенні частоти в фазі сну.

На питання, чи правда, що скільки людині відміряно на життя ударів серця, стільки воно і пропрацює, академік відповіла, що це дурість. Частота ритму - абсолютно незалежний показник того, як довго проживе людина. За даними досліджень, дійсно, люди, які мають більш рідкісний пульс - 48-52 удари на хвилину - живуть, як правило, довше.

"Але це відображає не принцип економії ударів серця, а особливість парасимпатичної, вегетативної й нервової системи, яка надає певний захисний ефект. Це добре до певних меж і до певного віку, - зазначила кардіолог. - Коли ми стаємо старше, такої кількості серцевих ударів може бути недостатньо. Тоді ми призначаємо препарати-антиаритмики або ставимо стимулятор ".

Що стосується норми для здоров'я серця 10 тисяч кроків щодня, експерт відповіла, що стільки ходити виходить далеко не у всіх. Тому можна замінювати їх іншими ритмічними вправами - за допомогою звичайної скакалки або плавання. У будь-якому випадку звичка стежити за фізичною формою повинна стати такою ж, як звичка чистити зуби.

Кардіолог розповів, в якому випадку потрібно застосовувати статини проти підвищеного холестерину. Обов'язково до прийому вони для пацієнтів, які перенесли операцію з приводу патології коронарних судин, наприклад, стентування. Якщо ж пацієнту 25 років, і у нього генетично підвищений рівень холестерину, то застосування статинів відразу йому не завжди потрібно, лише з віком, з підвищенням факторів ризику, лікар приймає рішення про компенсацію цього порушення.

Справжньою бідою сьогодні не є статини, а БАДи, які населення п'є часом без розбору і в великих кількостях. Також потрібно бути з аспірином, популярність якого особливо зросла під час ковід. Насправді в клініках використовують вже більш сучасні антикоагулянти, в той час, як неконтрольований приймання аспірину може привести до ризику кровотеч.

Також Голухова не стала стверджувати, що коронавірус - захворювання системи кровообігу та "б'є" перш за все по серцю. Коронавірус руйнує стінки кровоносних судин в будь-яких органах, і куди саме спрямований найбільше удар, той орган і буде страждати більше.