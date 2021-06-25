Дієтологи назвали найгірший продукт для перекусу

Багато людей люблять влаштовувати перекус, і, як з'ясували дослідники, жінки роблять це набагато частіше, ніж чоловіки. Для втамування голоду вони використовують солодкі або солоні продукти, повідомляє Коментарі.

Дієтологи з'ясували, що найбільш шкідливими для перекусу є картопляні чипси, в складі яких багато хімії. Мало того, що вони викликають звикання, так ще і негативно впливають на роботу всього організму, в тому числі шлунково-кишкового тракту.

Якщо цей продукт використовувати як перекус регулярно, тоді підвищується ризик розвитку безлічі захворювань, в тому числі діабету, онкології й гіпертонії. Картопляні чіпси давно займають лідируючи позиції в рейтингах шкідливої для організму їжі. У них міститься багато хімічних добавок: ароматизаторів, підсилювачів смаку, барвників і інше.

Лікарі рекомендують використовувати для перекусу продукти, що містять велику кількість клітковини. Як не дивно, але дуже хороший варіант перекусу на роботі це зелений чай з медом. Це і корисно, і бадьорить, і вгамує на деякий час голод. Якщо ви знаєте, що якийсь тривалий проміжок часу у вас не вийде поїсти, з'їжте сухофрукти з горіхами. Це і калорійно, і хороше джерело ненасичених жирних кислот.

Здорове харчування змінює на краще нашу зовнішність, самопочуття, настрій, заряджає енергією, тому додавайте в раціон правильні продукти, зокрема, харчові добавки. Експерти назвали кращі з них, які допомагають боротися зі старінням. Куркумін Це ліпофільний пігмент з високою цінністю для здоров'я людини.

Куркумін став однією з найпопулярніших харчових добавок у світі й особливо цінується за свою омолоджувану дію. Він міститься в куркумі, тому дієтологи рекомендують частіше додавати цю спецію у свій раціон.