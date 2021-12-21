Навіщо для здоров'я потрібен біотин

Біотин - це вітамін B групи, який може вироблятися в організмі людини (в кишківнику) особливими бактеріями. Цей мікроелемент бере участь в процесі виробництва й утилізації жирів, амінокислот. При нестачі біотину шкіра стає сухою, відбувається стрімка втрата ваги, з'являється лупа. Дефіцит може розвинутися не тільки у дорослих, але й у дітей, повідомляє Econet.

Цей мікроелемент сприяє:

зміцненню нігтьових пластин - вживання всього 2500 мкг вітаміну на добу на 25% підвищує міцність нігтів;

зміцненню волосся - вітамін покращує обмінні процеси в шкірі голови, що запобігає розвитку себорейного дерматиту та інших захворювань, пов'язаних з надмірною жирністю шкіри голови;

запобігання розвитку себорейного дерматиту і попрілостей у немовлят (вітамін можна приймати годувальниці або давати безпосередньо дитині);

нормалізації рівня цукру в крові - це відбувається коштом підвищення чутливості організму до інсуліну за умови прийняття вітаміну. А підвищена чутливість обумовлена активною роботою глюкокинази - ферменту, який бере участь в процесі перероблювання цукру в крові. Відповідно до проведених досліджень, при приймання вітаміну спільно з хромом у людей, які страждають на діабет другого типу, спостерігалася нормалізація рівня цукру і зменшення кількості тригліцеридів в крові. За даними інших досліджень підвищене дозування біотину допомагає при лікуванні невропатії.

Оптимальне дозування

Дорослим для підтримки здоров'я слід вживати вітамін в кількості від 30 до 100 мкг на добу. При необхідності усунути таку проблему як підвищена ламкість нігтів і волосся оптимальним дозуванням є від 1000 до 3000 мкг біотину на добу.

Для грудних дітей рекомендована доза - від 100 до 300 мкг в день.

Для людей з цукровим діабетом і невропатией показане дозування від 4 до 8 мкг на добу.