Навіщо для здоров'я потрібно їсти болгарський перець

Болгарський перець — універсальний продукт. Його можна з'їсти окремо від усього, додати у салат, нафарширувати, замаринувати або використати у якості прикраси. Однак таке різноманіття можливостей застосування — не єдина причина для його використання у своєму раціоні, повідомляє Ukr.media.

Поліпшення зору

Багато людей знають, що морква корисна для очей. Однак перець теж допомагає зберегти гострий зір. У його складі наявні каротиноїдні сполуки бета-каротин, лютеїн і зеаксантин, а також вітамін С, які, за даними Національного інституту очей США, мають вирішальне значення для здоров'я очей.

Австралійське дослідження, опубліковане у 2019 році у журналі Proceedings of The Third International Tropical Agricultural Conference, показало, що у болгарському перці жовтого кольору найвищий рівень зеаксантину, а також велика кількість лютеїну.

Втрата ваги

Ще одна особливість солодкого перцю незалежно від того, який колір ви оберете — він низькокалорійний, лише 31 ккал на середній розмір плоду. Як і більшість овочів, він складається з води і харчових волокон. Вживання низькокалорійних продуктів, таких як болгарський перець — це перевірена стратегія зниження ваги.

Доктор Барбара Роллс, професорка дієтології у Пенсільванському університеті зазначає, що вживання низькокалорійних продуктів, таких як перець, дозволяє скоротити кількість калорій за один прийом їжі. 25 % учасників її дослідження їли на 800 калорій менше на день і не відчували голоду.

Здорові суглоби

Деякі люди уникають овочів сімейства пасльонових, таких як помідори, баклажани і перець, через страх погіршення симптомів артриту, але, за словами ревматологів клініки Клівленда, немає наукових доказів, що підтверджують цей міф.

Навпаки, перець, ймовірно, захищає хрящі і кістки завдяки великій кількості вітаміну С. Півчашки червоного болгарського перцю дає денну дозу рекомендованих 75 і 90 міліграмів вітаміну C для жінок і чоловіків, відповідно.