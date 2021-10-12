Вітамін А: користь для здоров'я і краси

На тлі пандемії українці почали фанатично купувати вітаміни. Налякані новим штамом коронавірусу, вони масово штурмують аптеки, щоб придбати якомога більше таблеток, в надії захистити свій імунітет. В той самий час лікарі б'ють на сполох – вживати занадто багато вітамінів – небезпечно для життя, повідомляє Сегодня.

Які симптоми вітамінного передозування і яка добова норма вітаміну А, розповіла дієтолог Світлана Свичкар.

Чому вітамін А називають запорукою краси й молодості

Вітамін А – один з найважливіших для нашого здоров'я. Через його дефіциту шкіра стає сухою, постійно лущиться і втрачає природний колір. До того ж погіршується стан нігтів, волосся і зубів, з'являються передчасні зморшки. Саме тому медики називають вітамін А запорукою краси й молодості.

Чим загрожує передозування вітаміну А

У гонитві за гарним видом, особливо перед початком пляжного сезону, українці масово скуповують цей вітамін в аптеках і починають неконтрольовано його вживати. За статистикою, за рік пандемії кількість людей, які приймають його, збільшилася на 10 відсотків. Сам вітамін А здатний накопичуватися в організмі, тому з ним легко переборщити. А із-за цього може виникнути безліч побічних ефектів – болі в суглобах, нудота, головний біль. У зрілому віці його передозування провокують розвиток остеопорозу. І навіть збільшують ризик переломів в сім разів!

"Більш того, надлишок цього вітаміну може призвести до появи онкологічних захворювань, наприклад, раку легенів" , – застерігає дієтолог Світлана Свичкар.

Але особливо небезпечно зловживання вітаміном А для дітей, каже дієтолог, адже на тлі його надмірної кількості може бути затримка росту.

"Слід бути уважними, бо цей вітамін може бути в біологічно активних добавках і в комплексних вітамінах, які люди часто купують додатково" , – пояснює експерт.

Лікарі застерігають: будь-які вітаміни, як і інші лікарські препарати, не можна приймати без призначення фахівця.

"Дуже важливо консультуватися з лікарем стосовно додаткового вживання вітамінів у свій раціон" , – радить лікар.

Які продукти містять вітамін А

Однак наситити ним свій організм безпечно – можна. Для цього слід вживати продукти, в яких великий вміст вітаміну А. Однак в 2013 році вчені Ради здорового харчування при Інституті медицини США провели експеримент і зрозуміли, що протягом останніх двадцяти років кількість вітамінів у фруктах і овочах скоротилося вдвічі. Тобто зараз одна одиниця вітаміну А містить тільки шість молекул каротиноїдів замість дванадцяти. Однак добова норма його міститься в: петрушці (200 г), абрикосах (4 шт.), яйцях (3 шт.), куразі (200 г) і вершковому маслі (250 г).

А ще одна кулька морозива і 20 банок консервованого тунця містять однакову кількість вітаміну А – понад 20% від денної норми. Але перед тим, як з'їсти 5 кульок морозива, подумайте про те, що за показниками вони прирівнюються до однієї запеченої картоплини.