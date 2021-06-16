Зібрано найкращі варіанти "луків" для дощової погоди

Попри те, що на вулиці середина травня, дощі в самому розпалі. Але така похмура погода не повинна стати перешкодою для вашого виходу в стильних образах, повідомляє УНИАН.

Перше, що спадає на думку при вигляді дощу - це надіти дощовик. І якщо ви одразу уявляєте собі синю клейонку, то рекомендуємо відійти від стереотипів. Зверніть увагу на прозорі дощовики з щільного матеріалу (найчастіше - силікону). Не варто нехтувати й дощовиками в горошок або з іншим цікавим принтом.

Маст-хев цього сезону - бомбер. І якщо у вас його досі немає, то швидше виправляйте ситуацію. Мало того, що він виглядає мегастильно, так в ньому ще дуже затишно і тепло. Також не здають свої позиції тренч і шкіряні курточки. Щоб зробити образ більш цілісним, одягніть бейсболку.