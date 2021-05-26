Модні блузки на літо 2021
Літо - ідеальна пора для блузки. Цей одяг моментально перетворюють буденний образ в образ для виходу! Хоч танцювати до ранку, хоч на романтичне побачення, хоч на витончену фотосесію, повідомляє РБК-Украина.
Що стосується моделей, цього літа для кожної дівчини знайдеться своя ідеальна блузка. Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна.
Яку блузку вибрати на літо 2021
- Рукава-буфи - купуйте таку модель і не прогадаєте!
- Легка шифонова блуза - на саму жарку погоду.
- Блузи з цікавими деталями: зав'язки, квадратні вирізи - все це в тренді влітку 2021.
- Блуза на одне плече і з яскравим принтом.
- Коротка блуза, що оголює живіт.
- Біла блуза - на вихід у світ, принт зебра - хоч куди!