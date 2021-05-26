Модні блузки на літо 2021

Модні блузки на літо 2021

Літо - ідеальна пора для блузки. Цей одяг моментально перетворюють буденний образ в образ для виходу! Хоч танцювати до ранку, хоч на романтичне побачення, хоч на витончену фотосесію, повідомляє РБК-Украина.

Що стосується моделей, цього літа для кожної дівчини знайдеться своя ідеальна блузка. Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна.

Яку блузку вибрати на літо 2021

  • Рукава-буфи - купуйте таку модель і не прогадаєте! 
Рукава-буфи і модель на одне плече: стиліст показала, яку блузу вибрати на літо 2021

  • Легка шифонова блуза - на саму жарку погоду.

Рукава-буфи і модель на одне плече: стиліст показала, яку блузу вибрати на літо 2021

  • Блузи з цікавими деталями: зав'язки, квадратні вирізи - все це в тренді влітку 2021.

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Рукава-буфи і модель на одне плече: стиліст показала, яку блузу вибрати на літо 2021

  • Блуза на одне плече і з яскравим принтом.
Рукава-буфи і модель на одне плече: стиліст показала, яку блузу вибрати на літо 2021
  • Коротка блуза, що оголює живіт.

Рукава-буфи і модель на одне плече: стиліст показала, яку блузу вибрати на літо 2021
  • Біла блуза - на вихід у світ, принт зебра - хоч куди!
Рукава-буфи і модель на одне плече: стиліст показала, яку блузу вибрати на літо 2021
instagram.com/ya_zoya

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