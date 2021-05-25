Назван найкращий час для сніданку

Перші півтори години після пробудження - найкращий час для сніданку. Про це заявив лікар-дієтолог, доцент медичного факультету Санкт-Петербурзького державного університету Андрій Бобровський, повідомляє Російська газета.

"Різниця в кілька хвилин, навіть на півгодини, особливої ролі грати не буде", - зазначив лікар.

За його словами, в будні дні снідати краще в один і той же час. У вихідні можливі послаблення.

"Коли прийом їжі відбувається в один і той же час, до цього часу адаптується травна система, нервова система", - пояснив фахівець.

Раніше нутриціолог Ірина Писарєва заявила, що пропуск сніданку може перешкодити скинути зайві кілограми. За словами лікаря, ранковий прийом їжі запускає метаболізм і забезпечує організм енергією.