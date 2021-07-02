Епідеміолог попередила про небезпеку кондиціонерів

Влітку кондиціонер в приміщенні може спровокувати ряд захворювань. Про це попередила лікар-епідеміолог Дар'я Тихонова, уточнивши, що це можливо в разі неправильної експлуатації приладу, а також при відсутності своєчасної очистки та дезінфекції систем вентиляції та кондиціонування, повідомляє Російська газета.

Кондиціонер може спровокувати загострення фарингіту, хронічного риніту, кон'юнктивіту, захворювання органів дихання та слизових оболонок очей, викликати ангіну, алергію або легіонельоз.

Щоб уникнути проблем зі здоров'ям, епідеміолог порекомендувала не перебувати в приміщенні з включеним кондиціонером весь день, а також не встановлювати температуру нижче 18 градусів. За словами Тихонової, оптимальна температура - 21-23 градуси. Різницю між температурою зовнішнього середовища і в приміщенні бажано зберігати не більше 10 градусів.

"Якщо на вулиці в тіні 34 градуси, значить комфортна температура повітря в приміщенні складе 24 градуса", - пояснила лікар .

Також рекомендується застосовувати максимально можливі режими природної вентиляції. Постійне провітрювання приміщень знижує ризик поширення інфекцій.