"Велике будівництво" на Донбасі оновить доріг більше, ніж за 10 років

Кількість доріг, які будуть відремонтовані в ході "Великого будівництва" в 2021 році в Донецькій і Луганській областях, дорівнює обсягу ремонтів з 2010 по 2019 рік. Всього в 2020-2021 роках у рамках програми на сході України відремонтують на 50% більше доріг, ніж за попередні 10 років, повідомляє УНИАН.

Про це розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Знищені бездіяльністю та війною маршрути породжують економічні, комунікаційні та культурні кордони між людьми. У 2020 році ми довели, що держава може дотримуватися обіцянок — впевнений, що всі українці, незалежно від статусу регіону проживання, починають це помічати" , — зазначив Кубраков.

Водночас за 2020-2021 роки у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" Укравтодор відремонтує у цій області у 4 рази більше.

Міністр нагадав, що торік у пріоритеті "Великого будівництва" була 125-кілометрова дорога з КПП Станиця Луганська до Сєвєродонецька – основний шлях, яким користуються українці з тимчасово окупованих територій до вільної України.

У 2021 році на Донеччині і на Луганщині Укравтодор продовжує оновлювати дороги за маршрутним принципом – Лисичанськ-Бахмут, Покровськ-Бахмут, Старобільськ-Новоайдар, дорогу Н-26 від Сватового до Старобільська та Біловодська. Також минулого року тут завершили ремонт 68 км на Н-26, а на 2021 рік є план оновити ще 100 км до кордону із Росією у Міловому.

У Донецькій області у 2020 році, крім доріг, був фокус на мостах, зруйнованих війною. А в цьому році Укравтодор розпочинає масштабний проєкт на М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ на маршруті від Запорізької області до Маріуполя.

Крім того, у рамках Національної програми відновлення мостів буде оновлено 12 штучних транспортних споруд. Також в Авдіївці Укравтодор планує взяти на баланс частину дороги, яка має критичне значення для місцевих мешканців та військових.