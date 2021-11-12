Правда про мигдалинах: видаляти чи ні
Отоларинголог, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії Марина Внукова розповіла про те, в яких випадках необхідно видаляти мигдалини, повідомляє Clutch.
Хронічний тонзиліт і мигдалини — це вічна проблема. Ще 30 років тому мигдалини видаляли всім, у кого боліло горло. Причому це був варварський метод, адже мигдалини видаляли під місцевою анестезією. На сьогоднішній день все зовсім по-іншому. Ні для кого не секрет, що мигдалини — це потужний імунний орган, який першим зустрічає інфекцію.
Тому видаляти мигдалини потрібно не всім, а тільки за суворими показаннями, до яких відносяться:
- ангіна три-п'ять разів на рік;
- паратонзиллярні абсцеси;
- ураження суглобів, а саме ревматоїдний артрит;
- болі в серці, пов'язані з ангіною.
Крім цього існує три аналіза, які точно говорять про те, що мигдалини не справляються зі своєю функцією. Це аналізи на С-реактивний білок, антистрептолізин О, ревматоїдний фактор. Якщо вони підвищені, то тоді однозначно потрібно видаляти мигдалини.
Наявність гнійних пробок і відсутність перерахованих вище симптомів - видалення мигдалин сумнівне. Існує напівхірургічні методи лікування, а саме кріодеструкція або лазерна хірургія, але промивання лакун мигдалин теж ніхто не відміняв", — повідомила лікар.