Правда про мигдалинах: видаляти чи ні

Отоларинголог, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії Марина Внукова розповіла про те, в яких випадках необхідно видаляти мигдалини, повідомляє Clutch.

Хронічний тонзиліт і мигдалини — це вічна проблема. Ще 30 років тому мигдалини видаляли всім, у кого боліло горло. Причому це був варварський метод, адже мигдалини видаляли під місцевою анестезією. На сьогоднішній день все зовсім по-іншому. Ні для кого не секрет, що мигдалини — це потужний імунний орган, який першим зустрічає інфекцію.

Тому видаляти мигдалини потрібно не всім, а тільки за суворими показаннями, до яких відносяться:

ангіна три-п'ять разів на рік;

паратонзиллярні абсцеси;

ураження суглобів, а саме ревматоїдний артрит;

болі в серці, пов'язані з ангіною.

Крім цього існує три аналіза, які точно говорять про те, що мигдалини не справляються зі своєю функцією. Це аналізи на С-реактивний білок, антистрептолізин О, ревматоїдний фактор. Якщо вони підвищені, то тоді однозначно потрібно видаляти мигдалини.