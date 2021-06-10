Чому влітку люди недосипають

Згідно зі статистикою, в літній період час, відведений на сон, скорочується в порівнянні із зимою. Представників науки з Британії зацікавила ця тенденція і причини її появи, повідомляє Men's Life.

Для проведення дослідження в цьому напрямку організатори опитали понад 2 тис. чоловіків і жінок. Багато хто з них відповіли, що вони дійсно влітку менше сплять. Причиною недосипання більшість учасників вважає брак часу, адже за добу необхідно зробити багато різних справ, серед яких сон - не пріоритет.

Коли настає літо, багато включають в щоденний список заходів ще й відпочинок на природі, активні літні види спорту і поїздки з метою відпочити. Тому їхати додому спати ніхто не поспішає, навіть якщо вже пізно. Крім цього, літня спека ніяк не сприяє до здорового та якісного сну.

Крім того, влітку темніє пізніше, тому біологічний ритм людини навіть о 9 вечора ще не дає сигнал, що пора лягати спати. Це пов'язано з тим, що денне світло не стимулює утворення мелатоніну (гормон сну), який сприяє засипанню.