Небезпечне поєднання - 3 продукти, в які не можна додавати молоко

Молоко – навколо нього свого часу була маса суперечок. Нас змалку переконували, що молоко – це практично панацея. І що більше ми його питимемо, то здоровіше ставатимемо. Тепер абсолютно зрозуміло: молока, незалежно від його походження – хай то коров'яче, козяче або рослинне – треба пити дуже мало. В ідеалі – відмовитися взагалі, повідомляє Сегодня.

На сьогодні молоко – не зовсім те молоко, що, звісно, спричинить бурю суперечок. Але навіть якщо ваше молоко з корів, які пасуться на альпійських луках і отримують вітамін D на сонечку, то маю вас розчарувати:

Молоко в чистому вигляді засвоюється організмом до 3, максимум до 5 років. Далі починаються проблеми: проноси, закрепи, висипання, алергії, безсоння тощо.

І все ж, якщо ви любите пити молоко і жодних проблем зі здоров'ям немає, тоді вживайте його як самостійний продукт харчування.

﻿﻿Адже молоко ні з чим не поєднується. Але якщо ви все ж п'єте молоко, то повинні знати, з чим його категорично не можна.



Дієтолог Наталя Ківа назвала 3 таких продукти.

Каша, зварена на молоці – велика помилка. Потрапляючи в організм, молоко звурджується і важко засвоюється. І крупа через це вже ніяк засвоїтися не може. Який тоді сенс у цій страві?

Якщо ви так любите каші, додайте в відварену на воді вівсянку мигдальне або кокосове молоко. Це буде набагато смачніше і корисніше.

Не можна вживати молоко з чаєм і кавою. Таніни чаю, як і смоли кави, утворюють нерозчинні сполуки з білками молока. Не засвоюються ні ті, ні інші.

А якщо молоко безлактозне?

Безлактозне молоко – теж не вихід. Це як кава без кофеїну, ще більша шкода для організму.

Чим замінити молоко?

Рекомендую замінити молоко кисломолочними продуктами. Сир, йогурти можна вживати як з кашами, так і з овочами, зеленню, фруктами, ягодами.