Лікар назвав небезпечну позу для роботи в офісі

Заслужений лікар Росії, мануальний терапевт Андрій Кабичкін розповів, що улюблена багатьма поза "нога за ногу" може стати причиною проблем зі здоров'ям. Вона безпечна тільки при нетривалому періоді і в зручному кріслі. А ось, наприклад, на стільці при такому положенні для людського організму наступають деякі ризики, повідомляє Life.

"Перше - перекіс таза. Коли людина сидить нога на ногу, таз перекошується і деякі м'язи починають перенапружуватися. Тривале сидіння в такій позі викликає хворобливе відчуття при вставанні зі стільця, так звані стартові болю. Тобто м'язи моментально реагують, і з'являється больовий синдром" , - пояснив лікар.

Крім того, є ризики заробити варикозну хворобу: збіднюється кровотік на периферії, пояснив лікар. Щоб мінімізувати шкоду для здоров'я від довгого сидіння за робочим столом, потрібно слідувати "правилом 90". Для цього навіть є спеціальні ергономічні крісла, уточнив він. Лікар також нагадав, що кожні дві години роботи за столом вимагають 15-хвилинної перерви, щоб трохи розім'ятися.