Чотири важливих навичок для безпеки дитини

Підростаючи, дитина стає більш цікавим і відкритим до навколишнього світу. І це прекрасно. Але! Також відкриває ряд нових небезпек для дітей. І ми, батьки, здатні дати нашим дітям необхідні знання, щоб убезпечити їх, коли нас не виявиться поруч, повідомляє Family.

Психолог Світлана Вавілова розповість про чотирьох важливих навичок, які допоможуть мінімізувати можливі ризики й порадить, як побудувати розмову про безпеку таким чином, щоб дитина точно вас почув. Дивіться відео до кінця і все дізнаєтеся!