Чому не можна використовувати фрукти для перекусів

Експерти кажуть, що в ідеалі три основних прийоми їжі протягом дня потрібно доповнювати двома-трьома перекусами. Але не слід вгамовувати голод з допомогою фруктів. Як це може зашкодити здоров'ю, повідомляє Коментарі.

Лікар Сергій Обложко розповів, що між основними прийомами їжі люди часто перекушують фруктами, але це може спровокувати напади переїдання, які приведуть до зайвої ваги та інших проблем. Експерт зазначив, що не можна постійно влаштовувати перекус, особливо на голодний шлунок. Річ у тому, що фрукти викликають коливання цукру в організмі, спочатку він різко підвищується, а через 30-40 хвилин знову падає, викликаючи посилене відчуття голоду. Так що не варто захоплюватися яблуками та іншими фруктами, коли у вас прокинувся апетит.

Лікар радить в таких випадках влаштувати собі повноцінний і збалансований перекус, який втамує відчуття голоду на 3-4 години й позбавить від думок про їжу. Але не потрібно перекушувати "на бігу або скаку", тому що ризик розвитку неконтрольованого переїдання тільки збільшитися і додадуться зайві кілограми.