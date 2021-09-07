Яка олія допомагає зміцнити серце і судини

Одна з найактуальніших проблем охорони здоров'я — боротьба з серцево-судинними захворюваннями, з якими стикаються люди різного віку. Але замість того, щоб лікувати ці проблеми, можна їм запобігти. Експерти визначили олію, яка в цьому допоможе, повідомляє Коментарі.

Вчені з Техаського технологічного університету в ході дослідження з'ясували, що найкориснішою олією для серцево-судинної системи є соєва. Саме вона зміцнює серце і сприяє зниженню "шкідливого" холестерину в крові.

Фахівці визначили, що часто випадки ішемічної хвороби серця викликані дефіцитом поліненасичених жирів омега-6 в організмі, а вони містяться саме в соєвій олії. В ході дослідження вони також з'ясували, що цей продукт не впливає на біомаркери запального процесу і не збільшує окислювальний стрес.

Крім цього, соєва олія сприяє зміцненню імунної системи, що дуже важливо на тлі пандемії коронавірусної інфекції. Також вона покращує обмінні процеси в організмі та позитивно впливає на роботу головного мозку.