Офтальмолог розповів про шкоду сонцезахисних окулярів

У лінзи сонцезахисних окулярів має бути достатня кількість якісних фільтрів, які захищають від ультрафіолетового випромінювання, інакше очам можна заподіювати шкоду. Про це розповів офтальмолог Тетяна Шилова, повідомляє Life.

"Під темною лінзою зіниця розширюється, і якщо ця лінза, яка не має ультрафіолетового захисту, знаходиться перед оком, то в цьому випромінюванні ультрафіолетовому є та компонента, яка може шкідливо діяти на рогівку нашого ока, на кришталик, на сітківку", - розповіла Тетяна Шилова.

Спеціаліст вказал на те, що носіння неякісних окулярів може викликати ранню появу катаракти, опіки й дистрофічні зміни сітківки, а також пошкодити паростковий шар рогівки.

При виборі якісних окулярів варто звертати увагу не тільки на захисні лінзи, але і на колір - коричневий або сірий. Варто відзначити, що маркування UV 400 на дужках дає гарантію того, що окуляри з пластиковими лінзами захищають від ультрафіолетових променів, попередила експерт.