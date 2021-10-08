Вечеря за 8 хвилин: рецепт запіканки з італійськими нотками

Ситну вечерю для всієї родини за 8 хвилин – це цілком можливо, запевняє ведучий Григорій Герман. Насамперед ця страва стане в нагоді, коли раптово прийшли гості. А ще, напевно, стане однією з ваших улюблених швидких вечері. Тому беріть рецепт смачної запіканки з італійськими нотками на озброєння, повідомляє Сегодня.

Для приготування запіканки з італійським акцентом знадобляться:

Паста – 300 г

Цибуля – 1 шт.

Перець болгарський – 1 шт.

Салямі – 100 г

Копчені сосиски – 100 г

Томатний соус – 150 г

Моцарела – 200 г

Італійські трави, сіль і перець.

Спосіб приготування