Місячний календар на червень: сприятливі та несприятливі дні

Місячний календар є одним із найдавніших. Він заснований на стародавніх знаннях про переміщення нічного світила по небу, повідомляє УНИАН.

Відстежуючи фази Місяця і спостерігаючи за природними явищами, люди дійшли висновку про вплив ритмів природного супутника Землі на всі живі організми, зокрема й на людину.

Місячний цикл триває близько 29,5 днів. Пов’язано це з тим, що місячна доба довша за сонячну й триває 24 години 48 хвилин.

Упродовж цього проміжку часу нічне світило проходить такі чотири основні фази: молодик, висхідний Місяць (1-ша чверть), повня і щербатий Місяць (4-та чверть). Перший місячний день відраховується з моменту молодика, тобто нового Місяця.

Кожна фаза по-своєму впливає на людський організм. Так, висхідний Місяць наповнює енергією та є сприятливим для різних починань. Щербатий Місяць, своєю чергою, знаменує розтрачання енергії, тому в цей час краще закінчувати справи.

Місячний календар на червень 2021 – сприятливі дні

Сприятливі дні місячного календаря настають у період, коли між Сонцем і Місяцем формуються гармонійні аспекти в 60 або 120 градусів. Цей час вдалий для початку нових справ.

Несприятливими днями за місячним календарем є період, під час якого між Сонцем і Місяцем формуються напружені аспекти в 0,9 або 180 градусів. У такий період слід бути максимально уважними та обережними.

Сприятливі місячні дні у червні: найбільш удалими датами є 14, 17, 21, 22, 23, також доволі хорошими будуть 7, 8, 15 та 16.

Несприятливі місячні дні у червні: критичними будуть 25 та 27 числа, достатньо складними будуть 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13 і 29.

Фази Місяця в червні 2021 - сприятливі та несприятливі дні.

Місячні фази на червень 2021

Щербатий Місяць - з 1 по 9 червня та з 25 по 30 червня 2021 року.

Молодик - 10 червня 2021 року.

Висхідний Місяць - з 11 по 23 червня 2021 року.

Повня - 24 червня 2021 року.