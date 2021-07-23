Чи потрібен колаген в добавках: ознаки нестачі

Що стосується харчування, ще років 50 тому ми вживали набагато більше колагену, адже він міститься в багатьох продуктах. І це продукти виключно тваринного походження. Колаген дійсно може вироблятися нашим тілом, але його виробництво падає з віком. Як і багато процесів в нашому тілі, цей процес сповільнюється (що, до речі, нормально і природно), повідомляє РБК-Украина.

У 2021-му році картина змінилася. Сьогодні:

- Багато хто відмовляється від тваринних продуктів і стає вегетаріанцем і веганом.

- Більшість перейшли з вживання так званого "цільного шматка" м'яса на філе і напівфабрикати.

Але колаген міститься саме в сполучних тканинах, в шкірі, в кістках тварин і риб, які людина традиційно вживав в їжу. Чи часто ви берете цілу рибу і варите з неї бульйон? Хто з вас їсть холодець хоча б 1 раз на тиждень? А хороший наваристий супчик на кістках?

Якщо ви не їсте все перераховане вище регулярно, то відповідь на питання "Чи приймати колаген в добавках?" однозначний: "Так, приймати".

Ознаки нестачі колагену:

Ранні зморшки,

Витончення волосся,

Поганий стан зубів,

Проблеми з суглобами (не обов'язково біль, просто хрускіт, наприклад).

Якщо у вас є перераховані ознаки, але ви хочете зберегти молодість, то без колагену вам не обійтися. І хоча колаген - це більшою мірою "проб", розв'язувати проблеми з суглобами, кістками й сполучною тканиною він також може допомогти.

З якого віку?

Приблизно, років з 35. Але має сенс і раніше, якщо у вас з'явилися ранні зморшки, стоншуються волосся і псуються зуби, або є виразкові хвороби (виразка шлунка, кишківника).