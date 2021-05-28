Розкрито новий шкоду диму сигарет для оточуючих

Вчені Орегонського університету наук і здоров'я розкрили, що хронічний вплив диму від сигарет в результаті пасивного куріння призводить до зниження маси тіла і когнітивних порушень, особливо у чоловіків, повідомляє Лента.Ру.

В ході дослідження фахівці перевірили, як пасивне куріння впливає на мозок і метаболізм 62 мишей, які зазнають впливу сигаретного диму протягом десяти місяців. Для цього було використано спеціальний пристрій, який «викурював» пачку сигарет у вентильованої лабораторії. Про нові наслідки від шкідливої звички повідомляється в журналі Environmental Health Perspectives. В одній групі тестованих тварин були миші дикого типу, в іншій - гризуни, в організмі яких вироблявся людський тау-білок, який грає важливу роль в розвитку хвороби Альцгеймера.

Виявилося, що сигаретний дим зменшував масу тіла у мишей дикого типу, які також стали гірше проходити лабіринти. Вчені виявили у самців більш значні, ніж у самок, зміни в гіпокампі - центрі мозку, що відповідає за формування довгострокової пам'яті. Також сигаретний дим зробив глибокий вплив на активність мозку гризунів, а також на експресію генів в нервових клітинах.

Хоча більшою мірою постраждали тварини дикого типу, вчені вважають, що результати експерименту вказують на згубні наслідки вторинного куріння для нервової системи навколишнього курця людей, при цьому найбільш вразливими є саме чоловіки.