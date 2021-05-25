Який знак зодіаку на початку стане найщасливішим у сфері особистого життя? Хто з представників зодіакального кола нарешті знайде свою половинку? А може бути, фатальна зустріч буде абсолютно випадковою? Кому доведеться пізнати розчарування в любові та вірності? Дізнайтеся в любовному гороскопі на червень 2021 року, повідомляє Сегодня.

Любовний гороскоп на червень 2021 року для всіх знаків зодіаку:

Овен

У червні в особистому житті Овнам варто очікувати змін. Причому не можна сказати точно – позитивних чи негативних. Не варто погіршувати ситуацію – відкиньте інтриги та недомовленість. Зараз не найкращі часи для стосунків, тут не буде тих, хто програв і хто виграв.

Телець

Тельці максимально реалізують свій потенціал в особистих стосунках ближче до середини місяця – ваша зовнішність і манери зачарують багатьох і посприяють розвитку стосунків. До кінця червня важливо спокійно реагувати на випади вашого партнера – будуть ситуації, що провокують і перевіряють вас на витримку.

Близнята

У другій половині червня будьте особливо уважні: під час подорожі очікується доленосна зустріч, ви можете познайомитися з дуже важливою для вас людиною. А ваше романтичне захоплення попутником або людиною, що відпочиває в сусідньому номері, переросте в серйозні стосунки.

Рак

Весь червень підходить для поліпшення вже існуючи непростих стосунків. Це найкращий час для перемир'я. Разом з тим воно виявиться корисним не тільки для люблячих одне одного сердець, а й між родичами та членами сімей. В кінці місяця постарайтеся не розчаруватися у своїх очікуваннях.

Лев

У червні у Левів зростає потреба любити та бути коханими. Вам раптом захочеться безтурботних побачень і прогулянок до ранку. Якщо у вас вже є пара, то внесіть цю ідею в існуючи взаємини. В останні дні місяця небезпечно проявляти егоїзм, подумайте і про кохану людину.

Діва

У Дів стосунки з другою половинкою будуть більш визначені й конкретні – є всі шанси до чогось домовитися, побудувати загальні плани та спільно їх втілювати в життя. Але не забувайте показувати коханій людині, що вона дорога вам. Робіть знакові подарунки без приводу і з підтекстом.

Терези

У цей період у Терезів з'явиться багато можливостей поліпшити стосунки. Але будьте готові до того, що вони будуть менш романтичними, ніж вам би хотілося. Постарайтеся проводити більше вільного часу одне з одним. Пам'ятайте, лише спільні ігри та божевільні вчинки зближують людей.

Скорпіон

Скорпіони в наступаючому червні навряд чи будуть здатні на тривалі і серйозні почуття. Це буде більше схоже на курортний роман – яскраво, але ні до чого не зобов'язуватиме. Постарайтеся бути вкрай делікатними в стосунках і висловлюваннях – мінімум критики та максимум галантності.

Стрілець

Взаємовідносини Стрільців в червні навряд чи можна назвати глибокими та вже точно не романтичними. Вашу розважливість і прагматичність у ту ж мить же відчує на собі партнер, так що не чекайте хорошої віддачі – що посієте, то і пожнете. Лише в кінці червня ви відчуєте деяке потепління.

Козоріг

На початку літа Козерогів чекають суцільні приємні емоції – цікаве спілкування, контакти, зустрічі. Це чудовий період для солодкого і радісного проведення часу. Так що розкрийтеся партнеру, не бійтеся показати, як він потрібен вам. Не робити цього – одна з помилок у взаєминах.

Водолій

У червні у Водоліїв на перше місце постануть питання сімейного бюджету і спільних фінансів. Ви можете багато чого прояснити, обговорюючи грошову сторону ваших стосунків. Головне – щоб не доходило до конфліктів і розбіжностей. Так що не допускайте сутичок між батьками та вашим партнером.

Риби

Перша половина червня у Риб підходить для отримання або дарування подарунків. Радійте самі та не забудьте про партнера. Ось тільки не варто допитувати свою половинку про почуття до вас – ви ризикуєте почути те, що вам може не сподобатися. Також постарайтеся приборкати свою гординю.