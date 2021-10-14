Варикоз: як уникнути захворювання

Варикоз — це дуже поширене захворювання, яке найчастіше зустрічається у жінок після 40 років. Але замість того, щоб лікувати недугу, потрібно постаратися зробити все можливе, щоб запобігти її появі. Як це зробити, повідомляє Коментарі.

Варикоз — поширене захворювання нижніх кінцівок, від якого страждає приблизно п'ята частина дорослого населення Землі. Експерти кажуть, що вплинути на генетику, вік або стать ніхто не в силі, але можна змінити спосіб життя. Насамперед займіться фізичною активністю, тому що при малорухливому способі життя, коли людина сидить або стоїть, м'язи на ногах не скорочуються, а кров починає накопичуватися у венах.

Можна зайнятися плаванням, ходьбою, їздою на велосипеді, бігом — тим, до чого лежить душа. Але якщо у вас є схильність до цього захворювання, тоді виключіть футбол, важку атлетику, єдиноборства.

Проте одних занять спортом, як кажуть дослідники, не достатньо. Потрібно щодня робити зарядку, а у перервах на роботі міняти позу, робити прості вправи, щоб розім'ятися.

Ще один важливий аспект — правильний вибір взуття. Жінкам не рекомендується щодня ходити на підборах. Краще вибрати черевики з невеликим підйомом або кросівки, а ось шпильки залишити для особливих випадків.

Також слід відмовитися від шкідливих звичок, зокрема куріння і вживання алкогольних напоїв. Крім того, постарайтеся контролювати свою вагу, щоб навантаження на вени не збільшувалося, як це буває при ожирінні.