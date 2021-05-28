Правильне використання кондиціонера: без шкоди для здоров'я

Спекотним літом дуже хочеться включити кондиціонер на мінімальний температурний режим. Але багатьом знайомі історії про людей, які захворіли на через кондиціонер.

Однак різкий перепад температур (наприклад, на вулиці + 30 ° C, а в кімнаті + 16 ° C) загрожує не тільки застудою, але і підвищенням артеріального тиску, утрудненням в роботі серця.

Помилка при експлуатації кондиціонера може спричинити цілий ряд захворювань, наприклад ГРВІ або "хвороба легіонерів", при якій страждають легені. Останню викликають мікроорганізми, які містяться у пристрої, тому його потрібно своєчасно чистити, пояснила лікар вищої категорії, кандидат медичних наук Ольга Крилова.

Просто потрібно всього лише грамотно підійти до процесу індивідуальної настройки, і таких проблем у вас не буде.

Рекомендована безпечна різниця температур 5 ° C. Налаштувавши температуру в приміщенні + 25 ° C, ви все одно отримаєте бажаний комфорт, а проблем зі здоров'ям не буде.