Названо наймодніші купальники літа 2021

Стилістка Катерина Полякова розсекретила, що влітку 2021 актуальними будуть яскраві, ретро, мінімалістичні, з асиметрією і кроше купальники. За її словами, ці стануть "літньою класикою" і зможуть підкреслити талію, повідомляє Обозреватель.

Про це фахівець розповіла на своїй сторінці в Instagram. Вона також підготувала добірку фотографій, в яких продемонструвала безпрограшні та свіжі тренди.

Мінімалізм – завжди хороший вибір, оскільки його простий крій і декор вже кілька сезонів поспіль не здають модних позицій.

Мінімалістичні купальники. Джерело: instagram.com/stylist.kate

Купальник з асиметрією і вирізами "витягує" силует.

Купальник з асиметрією і вирізами. Джерело: instagram.com/stylist.kate

Для ретро характерними є висока посадка з акцентом на талії, пояси та кільця.

Ретро купальники. Джерело: instagram.com/stylist.kate

Яскравий купальник завжди виглядає ефектно.

Яскраві купальники. Джерело: instagram.com/stylist.kate

Анімалістичні і квіткові принти – найгарячіший тренд літнього сезону.

Анімалістичні та квіткові купальники. Джерело: instagram.com/stylist.kate

Купальник на кісточках здатний вигідно підкреслити груди.

Купальник на кісточках. Джерело: instagram.com/stylist.kate

В'язаний купальник кроше тільки починає завойовувати любов модниць.