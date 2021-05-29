Названо наймодніші купальники літа 2021

Названо наймодніші купальники літа 2021

Стилістка Катерина Полякова розсекретила, що влітку 2021 актуальними будуть яскраві, ретро, мінімалістичні, з асиметрією і кроше купальники. За її словами, ці стануть "літньою класикою" і зможуть підкреслити талію, повідомляє Обозреватель.

Про це фахівець розповіла на своїй сторінці в Instagram. Вона також підготувала добірку фотографій, в яких продемонструвала безпрограшні та свіжі тренди.

  • Мінімалізм – завжди хороший вибір, оскільки його простий крій і декор вже кілька сезонів поспіль не здають модних позицій.
Мінімалістичні купальники
Мінімалістичні купальники. Джерело: instagram.com/stylist.kate
  • Купальник з асиметрією і вирізами "витягує" силует.
Купальник з асиметрією і вирізами
Купальник з асиметрією і вирізами. Джерело: instagram.com/stylist.kate
  • Для ретро характерними є висока посадка з акцентом на талії, пояси та кільця.
Ретро купальники
Ретро купальники. Джерело: instagram.com/stylist.kate
  • Яскравий купальник завжди виглядає ефектно.
Яскраві купальники
Яскраві купальники. Джерело: instagram.com/stylist.kate

Анімалістичні і квіткові принти – найгарячіший тренд літнього сезону.

Анімалістичні та квіткові купальники
Анімалістичні та квіткові купальники. Джерело: instagram.com/stylist.kate
  • Купальник на кісточках здатний вигідно підкреслити груди.
Купальник на кісточках
Купальник на кісточках. Джерело: instagram.com/stylist.kate
  • В'язаний купальник кроше тільки починає завойовувати любов модниць.
Купальник в стилі кроше
Купальник в стилі кроше. Джерело: instagram.com/stylist.kate

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