Названо наймодніші купальники літа 2021
Стилістка Катерина Полякова розсекретила, що влітку 2021 актуальними будуть яскраві, ретро, мінімалістичні, з асиметрією і кроше купальники. За її словами, ці стануть "літньою класикою" і зможуть підкреслити талію, повідомляє Обозреватель.
Про це фахівець розповіла на своїй сторінці в Instagram. Вона також підготувала добірку фотографій, в яких продемонструвала безпрограшні та свіжі тренди.
- Мінімалізм – завжди хороший вибір, оскільки його простий крій і декор вже кілька сезонів поспіль не здають модних позицій.
- Купальник з асиметрією і вирізами "витягує" силует.
- Для ретро характерними є висока посадка з акцентом на талії, пояси та кільця.
- Яскравий купальник завжди виглядає ефектно.
Анімалістичні і квіткові принти – найгарячіший тренд літнього сезону.
- Купальник на кісточках здатний вигідно підкреслити груди.
- В'язаний купальник кроше тільки починає завойовувати любов модниць.