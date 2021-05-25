Роуминг-2021: новые услуги и выгодные тарифы
Украинские мобильные операторы с оптимизмом ожидают заработков от своих абонентов, путешествующих за рубеж в 2021 году. Хотя и признают, что прошлый год стал провальным по доходам от роуминга из-за продолжающейся пандемии коронавируса, повідомляє UBR.
Как изменились цены на услуги за границей трех крупнейших сотовых компаний, и как можно сэкономить на связи во время путешествий за рубеж.
"Киевстар"
У "синего" оператора заверили, что в 2021-м сдерживают цены на услуги в роуминге на уровне прошлого года и менять их не планируют.
"Мы стремимся, чтобы услуги связи для наших абонентов за границей были доступными, и они могли активно пользоваться всеми сервисами. Как звонками, так и интернетом", – подчеркнул в комментарии Александр Галушко, руководитель департамента дополнительных услуг "Киевстара".
Он отметил, что среди абонентов компании использование мобильного интернета в роуминге росло каждый год. В том числе и в период ограниченных путешествий за границу использование интернета в среднем на одного пользователя увеличилось на 10% (данные за январь-апрель 2021-го в сравнении с аналогичным периодом годом ранее).
Согласно статистике оператора, 4G-абоненты потребляли почти в два раза больше дата-трафика по сравнению с 2G/3G-пользователями.
В "Киевстаре" на вопрос о наиболее выгодных роуминговых тарифах рекомендуют использовать услугу "Идеальный роуминг". При этом в компании обещают, что при подключении этого спецпакета стоимость услуг можно уменьшить чуть ли не в пять раз.
Например, при использовании "Идеального роуминга" в Турции 1 Мбайт будет стоить 0,1 грн (100 грн за 1 ГБ), а минута разговора 1 грн. Условий этой услуги не найти на сайте компании – абоненты могут получить
"индивидуальное предложение, которое будет учитывать то, насколько активно они пользуются услугами".
В этом году "Киевстар" пообещал развивать услуги в роуминге, чтобы
"дать абонентам еще больше возможностей для общения", но не раскрыл подробностей. В компании ограничились лишь намеком на
"улучшение условий тарифов, что даст возможность еще больше пользоваться услугами не переплачивая".
Также тут анонсировали
"запуск новых технологический решений, которые ранее не были доступны абонентам украинских операторов".
"И это не повлияет на цены, мы не планируем в ближайшее время повышать стоимость наших тарифов в роуминге", – подчеркнул Александр Галушко.
Vodafone Ukraine
Согласно финансовой отчетности "красного" оператора, доходы от роуминга в 2020 году заметно снизились – до 414,330 млн грн. Тогда как в 2019-ом они составляли 711,204 млн грн. Такие результаты в Vodafone объяснили влиянием пандемии.
"Однако в этом году мы ожидаем открытие границ и рост доходов", – заметили в компании.
Второй по величине оператор еще в конце прошлого года презентовал обновленный перечень льготных услуг для абонентов предоплаченного сегмента:
- изменил наполнение услуги "Роуминг, как дома" согласно текущим трендам: увеличил объем интернета, объединил входящие/исходящие минуты для звонков. Новое наполнение: 400 МБ интернета и 40 минут для звонков на 7 дней за 200 грн;
- запустил новые услуги, которые стимулируют пользование интернетом: "ГигаРоуминг" (1 ГБ за 250 грн на 7 дней) и "ГигаРоуминг MAX" (3 ГБ за 650 грн на 10 дней);
- вывел на рынок услугу "Неделя разговоров" – 30 минут для звонков на 7 дней. Стоимость составляет 90 грн (30 стран) и 160 грн (54 страны).
С начала марта этого года аналогичные услуги стали доступны и для контрактных абонентов.
В Vodafone признали, что тарифы на роуминг "пересматривают в обе стороны" – и в сторону снижения, и в сторону повышения.
"У нас есть семь зон тарификации, при этом две из них – основные, к которым относятся самые популярные страны среди наших абонентов. Разделение по зонам для стран отличается в зависимости от роуминг-услуг – по голосовым услугам одна страна может быть в одной зоне, но по мобильному интернету относиться к другой", – объяснили в компании.
В конце прошлого года оператор пересмотрел списки стран и зон. В результате 29 стран, открытых для украинцев во время карантина, были перенесены из третьей во вторую группу по голосовым услугам.
Как результат, стоимость минуты звонка в этих странах снизилась с 30 до 6 грн (пакетное предложение 60 грн/10 мин). Среди прочих это – Индия, Доминиканская Республика, Катар, Чили, Бразилия, Иордания и др.
В первой зоне было 49 стран с тарификацией 35 грн/15 минут. После изменений в ней стало 35 стран с тарификацией 35 грн/10 минут.
Вторая зона включала 18 стран с тарификацией 65 грн/15 минут. Сейчас в ней – 63 страны со стоимостью звонков 60 грн/10 минут.
"Из второй зоны в первую зону мы переместили популярные страны – Швейцарию и Лихтенштейн, также снизив в них стоимость звонка в роуминге. Старые тарифы действовали с середины 2018 года, так как расчеты с партнерами ведутся в евро. При этом часть партнеров повысила свои ставки, мы вынуждены были пересмотреть отнесение стран по зонам", – объяснили в Vodafone.
Все вышеперечисленное относится к припейд-тарифам. Для контрактников ранее действовала поминутная тарификация с отнесением стран к разным зонам. С марта этого года оператор
"привел все страны к единой тарификации для всех сегментов".
Что касается мобильного интернета, то ранее была одна зона, в которую входило 87 стран с тарификацией 50 грн/100 МБ, а также безлимитный месседжинг в Viber, WhatsApp, Skype (предоплата и контракт).
Для бизнес-клиентов был тариф 100 грн/200 МБ (плюс безлимитный месседжинг в Viber, WhatsApp, Skype). Был также ряд стран с тарифом от 10 грн/100 КБ.
В конце 2020 года Vodafone разделил эти страны на две зоны, переместив во вторую 35 стран из первой зоны. Это, в частности, ОАЭ, Япония, часть стран Азии и Южной Америки. Во вторую зону были добавлены 15 новых стран, в которых тариф снизился с 10 грн/100 КБ до 50 грн/50 МБ (предоплата и контракт) и 100 грн/100 МБ (для B2B).
"В первой зоне тариф остался без изменений. Причины этих изменений те же, что и в случае голосовых услуг", – отметили в компании.
Для экономии средств Vodafone рекомендует пользоваться услугой "ГигаРоуминг" – для интернет-потребления (1 ГБ за 250 грн на 7 дней). Если необходимы также и звонки, можно подключить услугу "Неделя разговоров" – 30 минут на 7 дней (стоимость: от 90 грн в зависимости от страны пребывания).
Обе услуги можно подключать одновременно.
В компании отметили, что не намерены пересматривать расценки на связь для пребывающих за границей абонентов.
"Мы не планируем повышение тарифов. Но стоит понимать, что роуминг – это двустороннее соглашение с зарубежным партнером, и в случае изменений условий сделок по отдельным странам возможен пересмотр условий тарификации. Кроме того, на роуминг-услуги прямое влияние оказывает курс евро", – отметили в пресс-службе Vodafone.
lifecell
В пресс-службе "желтого" оператора отметили, что до 2020 года заработок на роуминге постоянно рос.
Абоненты, которые путешествовали за границу, видели, что в большинстве наиболее популярных стран нет смысла покупать SIM-карту местного мобильного оператора. Причина –
"роуминговые тарифы были выгодными" и поэтому пользователи "не боялись включать мобильный интернет и звонить со своего украинского номера".
"После 2020 года, когда практически весь мир не имел возможности путешествовать, доход всех мобильных операторов от роуминга значительно снизился", – констатировали в lifecell.
В 2021-м для абонентов, которые путешествуют за границу, lifecell обновил сервис "Роуминг Онлайн". Если раньше в пакете услуг были только мегабайты, то теперь можно обменивать их на минуты в роуминге без доплат. "Курс" – 100 МБ равны 5 мин.
При входящем или исходящем звонке у абонента списывается 100 МБ интернета и предоставляется 5 минут на входящие/исходящие звонки в роуминге сроком действия 7 дней с дня начисления.
Минуты, которые предоставляются в рамках пакета услуг, можно использовать при звонках в Украину, внутри страны пребывания, а также при входящих звонках из сетей любых операторов мира.
Воспользоваться заказанным пакетом услуг можно до конца 2021 года.
"Несмотря на пандемию, мы в этом году ни по каким странам не подняли базовые тарифы в роуминге", – подчеркнули в третьем по величине сотовом операторе Украины.
Для экономии в роуминге тут посоветовали устанавливать месенджер BiP. С его помощью можно звонить в роуминге на любой мобильный или стационарный номер по "домашним" украинским тарифам.
В ближайшее время lifecell пообещал запустить
"очень интересное акционное предложение со скидкой на роуминговые услуги". Пока детали компания не раскрыла, но заверила, что повышать стоимость пакетов услуг в роуминге не будет в обозримом будущем.
В свою очередь, администратор сообщества MZU ("Мобильная связь Украины") Олег Свистун также советует абонентам "желтого" оператора пользоваться его мессенджером.
Оно дает возможность принимать и звонить со своего сотового номера при помощи мобильного интернета местного провайдера или WiFi. При этом он подчеркнул, что у других сотовых компаний подобных предложений нет.
Экономить на связи, пребывая за границей, эксперт посоветовал с помощью индивидуальных предложений от сотовых компаний.