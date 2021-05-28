Яка робота найнервовіша в світі

Представники науки провели дослідження на міжнародному рівні, щоб дізнатися, яка робота сама стресова. В експерименті було залучено понад 20 тисяч людей, які працюють повний трудовий день, повідомляє Men's Life.

Всіх добровольців поділили на 3 групи: прості працівники офісів, менеджери та особи, наближені до керівників, власники й керівники різних установ і підприємств. В результаті дослідження виявилось, що найчастіше нервують, відчувають стреси, пов'язані з роботою, менеджери та особи, наближені до керівників. Саме в цій групі практично 20% людей були пригнічені депресіями та стресами.

У групі звичайних офісних працівників тільки 12% були схильні до депресії, а ось серед великих керівників і власників підприємств депресивний стан було констатовано у 11%.

На думку представників науки, така статистика зумовлена тим, що менеджери та начальники середньої ланки виконують багато відповідальної роботи. Крім того, їм доводиться конфліктувати відразу з двома групами співробітників - і з керівниками, і з працівниками нижчої ланки. Тому у цієї групи виявлена підвищена тривожність і нестабільний емоційний стан.