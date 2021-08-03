Лікарі назвали п'ять ознак емоційного вигоряння

Професійний синдром емоційного вигорання з 2019 року включен в Міжнародний класифікатор хвороб. Він офіційно визнаний фактором, що впливає на стан здоров'я. Такий стан дуже небезпечно для організму. Адже воно не тільки знижує працездатність і якість життя, але і може привести до глибоких когнітивних порушень, повідомляє Російська газета.

На які тривожні симптоми слід звернути увагу? Томські медики озвучили п'ять ознак синдрому емоційного вигорання.

1. Пропадає емпатія. Людина стає скупим на емоції. Це пояснюється тим, що у психіки не залишається сил на жалість і співчуття.

2. Улюблені заняття більше не приносять задоволення. Якщо раніше ви з радістю йшли в улюблену кав'ярню за чашкою капучино, то зараз це заняття здається безглуздим.

3. Порушуються сон і апетит. Навіть сильна втома не допомагає наблизити сон. Улюблені страви не радують.

4. Знижується самооцінка. Людина постійно незадоволений собою, бачить в собі тільки негативні якості та карає себе за будь-які промахи.

5. Постійна втома. Людина не може впоратися з усіма проблемами. Йому потрібна допомога.

Що робити, щоб не "згоріти" на роботі? В першу чергу лікарі радять перестати все контролювати. Бажання бути в курсі всіх подій може привести до стресу. Необхідно також перестати вимагати від себе багато чого, щоб не перетворитися на "загнаного коня".

При появі перших ознак емоційного вигоряння намагайтеся більше гуляти, читати книги, слухати музику. Проводьте час з тими, хто оточує вас любов'ю, турботою, приймає ваші недоліки. Висипайтеся і займайтеся фізичними навантаженнями. Медики також рекомендують піти у відпустку. Відпочинок допоможе перезавантажитися, відволіктися від роботи та набратися сил.