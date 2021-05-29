Для початківця рибалки та бувалого рибалки, рекомендуємо подивитися Місячний календар рибалки на червень 2021 року зі вказівкою сприятливих і несприятливих місячних днів. Дізнавшись про цю корисну інформацію, ви зможете спланувати коли краще піти на риболовлю в червні, а коли не варто висовуватися - бо риба не буде клювати в несприятливі дні, повідомляє ProRybu.

При риболовлі в червні, особливо на початку місяця, краще використовувати мотиля як наживку. Його із задоволенням їсть карась і лин. Можна запастися бабками, мухами та тістом, щоб був вибір. Якщо риба активно клює, то можна рибалити протягом усього дня. Для лову хижої риби підійде спінінг. Якщо ви вибрали вудки як снасті, то наживкою можуть слугувати частини раку.

Місячний календар рибалки на червень дозволить Вам завжди бути в курсі того, який зараз місяць і в якій фазі. Дізнавшись сприятливі та несприятливі дні з календаря, Вам стане набагато легше планувати свої справи й виконувати їх з найменшими втратами часу і зусиль.

Сприятливі та несприятливі дні для риболовлі в червні:

Відмінний клювання: 1, 2, 12, 18-20.

Хороше клювання: 3, 13-17, 29, 30.

Слабке клювання: 4-6, 11, 21, 26-28.

Погане клювання: 7-10, 22-25.