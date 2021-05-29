Що робити в першу чергу при укусі бджоли, оси і джмеля

Літо - пора відкритого одягу, виїздів на природу і дачу. Насолоджуйтесь повною мірою всіма принадами теплого відпочинку, але не забувайте про комах. Вже починають з'являтися любителі кусатися, котрі дзижчать, тому важливо знати, яка перша допомога допоможе постраждалому, повідомляє Со вкусом.

Якщо у вас немає алергії на укуси ос, бджіл і джмелів, вам значно пощастило: зможете звільнитися несерйозними хворобливими відчуттями й легкою припухлістю. А ось алергікам варто бути дуже обережними, зайвим це точно не буде. Дізнайтеся, як надавати першу допомогу при укусах комах собі та близьким.

Як надається перша допомога при укусах комах? Для недопущення алергічної реакції й перешкоджання поширення отрути:

Пийте більше води, щоб зменшити загальну токсичну реакцію. Крім води відмінно підійдуть солодка вода і гарячий солодкий чай.

На місце укусу потрібно зробити холодну примочку. Підійде рушник або шматок тканини.

Якщо у вас є можливість і необхідні інгредієнти під рукою, змочіть тканину в розчині харчової соди та прикладіть до місця набряку на 20 хвилин. Щоб приготувати розчин, розчиніть 1 ч. л. соди в склянці води.

Шматочок самочинного цукру допоможе витягнути отруту з місця укусу.

Щоб попередити алергічну реакцію, потрібно випити антигістамінний засіб. Краще завжди мати його під рукою.

Для зняття набряку і болю: