День Києва 2021: дата свята, історія

Щорічно в кінці травня столиця України відзначає день міста. Це свято дуже важливе для всієї країни, адже Київ є серцем України та її культурним центром. Попри те, що Київ є досить давнім містом, присвячене йому свято було засноване зовсім недавно, повідомляє УНИАН.

﻿Традиційно в цей день проводяться різні заходи, ярмарки, виставки та забіги. Цього року столиця також відзначить свій день, але через коронавірус святкування буде більш скромним.

Дата та історія Дня Києва

Дата Дня Києва змінюється щороку, оскільки свято відзначається в останню неділю травня. Цього року він випадає на 30 травня. Оскільки День Києва завжди відзначається у вихідний, кияни та гості столиці зможуть відвідати будь-які заходи або просто прогулятися містом.

Офіційно роком заснування Києва вважається 482 рік. До 1980-х міське свято не відзначалося. Однак у 1982 році столиці виповнювалося 1500 років. Такий важливий ювілей відзначили масштабними заходами, відкриттям пам'ятників і новими виставками. Потім на кілька років про свято знову забули, і лише з 1987 року стали відзначати щорічно. Вважається, що відзначати День Києва в останню неділю травня запропонував журналіст В'ячеслав Лащук.

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