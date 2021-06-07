Ватажок "Боко харам" загинув на північному сході Нігерії, – розвідка

Перехоплені спецслужбами Нігерії за останні 72 години переговори ісламістів свідчать про те, що ватажок "Боко харам" Абубакар Шекау убитий, посилаючись на нігерійські ЗМІ, повідомляє ТАСС.

Отримана нігерійськими службами безпеки шляхом перехоплення інформація говорить про те, що Шекау загинув 19 травня під час бою на північному сході країни з бойовиками суперницького угрупування "Ісламська держава в Західній Африці" (ISWAP), яка є структурою "Ісламської держави". При цьому у спецслужб є повідомлення від людей, які були очевидцями події.

У минулий четвер кілька ЗМІ передали, що Шекау важко поранений. Однак зараз нігерійські спецслужби зробили висновок, що він загинув. У минулому влада Нігерії чотири рази оголошувала про загибель Шекау, але всякий раз він з'являвся знову.

За даними розвідслужб, Шекау з невеликим загоном був оточений у своїй ставці в лісі Самбіса. Глава "Боко харам" відмовився здатися в полон.

Абубакар Шекау був одним із засновників "Боко харам" і входив у вище керівництво угруповання. Після розколу "Боко харам" у 2015 році, коли з неї вийшла група бойовиків, що створила організацію "Ісламська держава в Західній Африці", Шекау створив угруповання JAS ("Джамаат Ахлуссунна Лід-Дава валь-Джихад"). Остання продовжує використовувати у своїй діяльності історичну назву "Боко харам". У 2013 році США призначили за упіймання Шекау $7 млн.

Терористичне угрупування ісламізму "Боко харам" виникло у 2002 році в нігерійському штаті Борно. Її члени поставили за мету захоплення в Нігерії влади. З 2009 року "Боко харам" перейшла до активних терористичних дій. У 2015 році ВС Нігерії завдали великої поразки "Боко харам" і істотно скоротили територію, що знаходилася під її контролем. У відповідь бойовики почали створювати свої бази й у суміжних з Нігерією країнах, в першу чергу в районі озера Чад. За даними ООН, від рук терористів з "Боко харам" тільки в Нігерії за останні 10 років загинули 35 тис. осіб.