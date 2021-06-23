Названы ознаки проблем з холестерином
До цього часу багато лікарів і пацієнти поділяють холестерин на "поганий" - ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ) і "хороший" - ліпопротеїни високої щільності (ЛПВЩ). Низький рівень холестерину може бути таким же шкідливим для здоров'я, як і високий. Про це у розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва, повідомляє РБК-Украина.
ЛПВЩ допомагають переміщенню ліпопротеїнів низької щільності з артерій в печінку, де вони розщеплюються і виводяться з організму. ЛПНЩ сприяють утворенню холестеринових бляшок, закорковують артерії та роблять їх менш гнучкими, підвищуючи ризик інсульту та інфаркту. Але крім цього, вони беруть участь в синтезі статевих гормонів, жовчі, вітаміну Д. А бляшки утворюються на тлі хронічного уповільненого запалення.
Холестерин - який аналіз здати⠀
Найдоступніший спосіб визначення концентрації всіх видів холестерину, який можна зробити в лабораторії - це аналіз крові на "ліпідний профіль".
Ознаки того, що в організму проблеми з холестерином:
- Білий ободок навколо рогівки.
- Ксантелазми - відкладення холестерину під шкірою повік. Зовні вони виглядають як жовтуваті плями, трохи підносяться над поверхнею шкіри.
- Ксантоми, ліпоми - обмежені скупчення жиру в шкірі.
- Телеангіоектазії.
- Раптові запаморочення.
- Гіпертонія.
- Болі та тяжкість в ногах при незначних навантаженнях.
- Болі в суглобах.
- Збільшення печінки й селезінки.
- Швидка стомлюваність.
- Сонливість.