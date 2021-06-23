Названы ознаки проблем з холестерином

До цього часу багато лікарів і пацієнти поділяють холестерин на "поганий" - ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ) і "хороший" - ліпопротеїни високої щільності (ЛПВЩ). Низький рівень холестерину може бути таким же шкідливим для здоров'я, як і високий. Про це у розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва, повідомляє РБК-Украина.

ЛПВЩ допомагають переміщенню ліпопротеїнів низької щільності з артерій в печінку, де вони розщеплюються і виводяться з організму. ЛПНЩ сприяють утворенню холестеринових бляшок, закорковують артерії та роблять їх менш гнучкими, підвищуючи ризик інсульту та інфаркту. Але крім цього, вони беруть участь в синтезі статевих гормонів, жовчі, вітаміну Д. А бляшки утворюються на тлі хронічного уповільненого запалення.

Холестерин - який аналіз здати⠀

Найдоступніший спосіб визначення концентрації всіх видів холестерину, який можна зробити в лабораторії - це аналіз крові на "ліпідний профіль".

Ознаки того, що в організму проблеми з холестерином: