Ваша спеція за гороскопом: чим саме вам треба приправляти їжу

Яку спецію треба брати при приготуванні їжі конкретному знаку зодіаку? ﻿Ви будете знати, які спеції потрібно додавати в вашу їжу, повідомляє Сьогодні.

Овен

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Керований агресивним Марсом, вогненний знак Овна віддає перевагу "агресивній" їжі. Тобто тій, що палає в роті. Тому вибирайте чилі та інші види перцю. А ще – часник і гірчицю.

Телець

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Тілець зазвичай любить солодку їжу. Може, це тому, що Тільцями, керує Венера, богиня і планета любові? Телець також вважається гурманом зодіаку, тому він ідеальний дегустатор їжі або сомельє. Улюблені спеції та приправи Тільців: ваніль, кориця, кардамон, пажитник, ялівець, кетчуп (томатний соус).

Близнюки

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Близнюки обожнюють смакувати всім, що може запропонувати кухня – не у великих кількостях, як Телець, а для задоволення. Вони часто змінюють свої харчові уподобання, але зазвичай вибирають змішані та складні спеції, такі як карі, яка являє собою складну комбінацію спецій або трав, коріандр, кмин, куркуму і гострий перець чилі. Вдалі для Близнюків також ваніль, імбир, солоні огірки та зелень.

Рак

Рак зазвичай вважає за краще домашню їжу і традиційні спеції рідної країни. Отже, український Рак вибере нашу сіль, чорний перець, кріп, петрушку і часник. З рідними спеціями і їжа стає смачнішою.

Лев

Лев любить вогняні смаки, делікатеси, що обпалюють язик. Тому рекомендації такі: соус чилі, каєнський перець, а також часник, суміш перців.

Діва

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Розважлива Діва бере на себе відповідальність за власне здоров'я, тому вважає вибирає корисні й натуральні спеції, які ще й підтримують організм. Найкращі спеції для Діви: ялівець, духмяний перець, м'ята, ваніль, кориця, петрушка, розмарин, зелень.

Терези

Терези – гармонізатори, завжди намагаються урівноважити протилежності, зокрема й на кухні. Отже, народжені під цим знаком вибирають ялівець, одночасно солодкий і гіркий, або хрін, одночасно солодкий і пряний. Деякі Терези також люблять солодкі спеції, такі як кориця, ваніль, гвоздика або насіння фенхелю.

Скорпіон

Скорпіон – знак крайнощів. Вони шукають сильних ароматів і смаків: найкисліший сорт лимона, найгостріший перець у світі, сильний смак часнику, пажитника, розмарину або шавлії. Приправи для Скорпіона: карі, кориця, ваніль, базилік.

Стрілець

Стрілець, на відміну від Рака, любить екзотичні спеції, приправи та трави. Це може бути шафран, ялівець, сушене насіння різних диких рослин або сайгонська кориця, важливий інгредієнт в'єтнамської кухні.

Козоріг

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Козоріг любить сухі трави. У цьому списку є орегано, розмарин, майоран, лаврове листя, чебрець, гвоздика. Деякі Козероги люблять солону їжу, тому вибирають різні її види.

Водолій

Водолій – новатор і креативник, тому завжди любить відкривати нові спеції та змішувати їх. Зірки пропонують таку суміш – перець, гвоздика, мускатний горіх та імбир. Але незалежний Водолій, ясна річ, може проігнорувати це і створити свій особистий мікс спецій. Найкращі приправи для цього знаку – м'ята, ваніль, хрін, кориця, аніс.

Риби

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Риби високо цінують рідкі спеції, такі як бальзамічний оцет, лимонний сік і різні соуси. Це не дивно, бо Риби зазвичай не їдять занадто багато, але багато п'ють.