У чому цінність ревеню і як правильно його їсти

Якраз починається сезон дуже корисного овоча - ревеня. Дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в інстаграмі вирішила розповісти своїм передплатникам про його користь і шкоду. Також дієтолог додала, як його правильно вибирати та їсти, повідомляє Телеграф.

Ревінь - це овоч, але через те, що він має кисло-солодкий смак його часто використовують в десертах, солодких хлібобулочних виробах. Їстівні частини рослини є соковиті й м'ясисті ніжки листя, які можуть мати різне забарвлення.

Ревінь багатий клітковиною і пектином. Також в черешках знаходиться невелика кількість крохмалю і сахарози. В ревені високий вміст вітаміну К, який регулює згортання крові і невелика кількість вітаміну С. Серед мінералів найбільше солей кальцію, калію, марганцю і хрома.⁣⁣

Кислий смак ревеню дає велику кількість органічних кислот - яблучної, лимонної та щавлевої.

Ревінь - рослина смачне і корисне, проте у нього є протипоказання і побічні ефекти. Вживати більше "дорослі", тверді черешки ревеню - небезпечно через високий вміст в них щавлевої кислоти. Вона, потрапляючи в організм людини, зв'язується з кальцієм і утворює оксалати.

Також слід уникати вживання ревеню при сечокам'яній хворобі, подагрі, ревматоїдному артриті, холециститі, не слід вживати його вагітним.

Для їжі важливо вибирати тільки молоді черешки. Листя неїстівні - їх не використовують у їжу. Ревінь краще їсти свіжий. Також його можна зберігати в холодильнику в запечатаних пакетах, попередньо обірвавши листя та обрізавши кінці. Черешки також заморожують.