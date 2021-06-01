Головні убори: стиліст назвала головні тренди літа 2021

Як захистити наші ясні голови від перегріву влітку - завдання важливе. А як зробити це зі смаком? ﻿Стиліст Ольга Чистова назвала найбільш трендові головні убори цього літнього сезону, повідомляє РБК-Украина.

БЕЙСБОЛКА.

Вибираємо нейтральні забарвлення, мінімалістичні деталі та неконтрастні принти. Бейсболка не тільки для заміської поїздки: створюйте з нею повсякденні міські образи в стилі кежуал або спорт-шик.

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ПАНАМА - трендова річ № 1 ось уже кілька сезонів. На літо вибирайте щільну тканинну, щоб добре тримала форму. Панама в різних кольорах може також виступати як цікавий акцент.

КОЗИРКА - сміливе рішення для тих, хто хоче виділитися своїм яскравим і неординарним образом. Спробуйте поєднувати з жіночними сукнями, вийде досить бадьоренько.

КАНОТЬЄ - капелюх з плоскою тулією і прямими жорсткими полями. Такі моделі добре поєднуються з романтичним стилем, з легкими летючими сукнями.

Капелюх ФЕДОРА підходить під різні образи. Класно виглядає, як з жіночними сукнями, так і з шортами або брюками.

ХУСТКА. Дозвольте розгулятися фантазії! Зав'язуйте в формі обідка або чалми, або ж просто пов'яжіть як косинку на голову. Хустка підійде до будь-яких літніх образів: як з шортами або брюками, так і з жіночними сукнями.

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