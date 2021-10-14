Який тип чоловіка вам ідеально підходить (тест)

Багато жінок часто зовсім не підозрюють, чому в них не складаються стосунки з тим чи тим чоловіком. А річ може бути в тому, що цей конкретний чоловік, попри всі його переваги, є для них абсолютно невідповідною кандидатурою, повідомляє GreatPicture.

Який тип чоловіка вам ідеально підходить:

1.Тобі найбільше підходить образ «чоловіка-батька», тому що сама ти належиш до типу «жінки-доньки», якій насамперед потрібна турбота й увага.

Твою поведінку часто можна назвати досить непостійною, оскільки ти ніколи точно не знаєш, чого хочеш. Відчуваючи брак уваги з боку чоловіка, ти стаєш примхливою і нервової, що призводить до поступового погіршення і згасання відносин.

Щоб відчувати себе бажаною і коханою, тобі варто вибирати такого чоловіка, який зможе взяти на себе відповідальність за тебе, а також розв'язувати всі твої проблеми і задовольняти будь-які, навіть найбільш абсурдні бажання. Таким характеристикам повною мірою відповідає тип «чоловіка-батька», з яким тобі вдасться відчути себе як за кам'яною стіною.

Його надійність, впевненість у собі і деякі авторитарні нотки в поведінці дозволять тобі побудувати тривалі і гармонійні відносини, адже ти з задоволенням підкоритися його вимогам і навіть іноді будеш поводитись як слухняна батькова дочка.

2.Тобі найбільше підходить образ «чоловіка-дитини» і «закомплексованого чоловіка».

Сама ти належиш до типу «жінки-матері», яка головним завданням свого життя вважає бути потрібною всім і завжди, зокрема стати практично незамінною для свого чоловіка або коханого чоловіка. Весь свій вільний час ти намагаєшся приділяти своїм близьким людям, які, як ти щиро вважаєш, просто не зможуть прожити без твоєї опіки, турботи і захисту.

За твоєю відданістю, терпінням і самовідданістю ховається підсвідоме бажання підпорядкувати собі своїх близьких людей і стати для них незаперечним авторитетом. Таким чином твоїм ідеальним партнером може стати тільки той чоловік, який з радістю сприймає домінуюче становище жінки в сім'ї і буде готовий підкорятися їй навіть у дрібницях.

Таким характеристикам відповідає два типи чоловіків: «закомплексований чоловік», який з радістю прийме твою турботу й увагу, а також «чоловік-дитина», який у глибині душі мріє про жінку, здатну захистити його від усіх життєвих негараздів.

3.Ти - самодостатня і незалежна жінка зі своєю думкою у всіх життєвих ситуаціях, тому найбільше тобі підходить образ «незалежного чоловіка».

Чоловіки сприймають тебе як дуже привабливу, амбітну та досить стервозну жінку, а такі дами викликають у них серйозні побоювання. Більшість чоловіків просто не в змозі відповідати тобі, оскільки не звикли давати своїй другій половинці стільки свободи, скільки потрібно тобі.

До того ж попри широко поширену в народі думку, що чоловіки не хочуть серйозних відносин, насправді більшість з них усе ж вважають за краще тривалі і серйозні відносини з певним рівнем відповідальності. Тобі ж для щасливого життя потрібні максимально вільні стосунки з взаємною повагою до особистого простору і часу.

Подібні відносини можна побудувати тільки з розумним, проникливим і незалежним чоловіком, який розділяє твої сучасні погляди на любовні відносини. Це зовсім не виключає різні прояви романтики, однак, основою спілкування в таких відносинах усе ж є схожість життєвих принципів.

4.Оскільки ти ставишся до типу «жінки-сестри», то найлегше спільну мову тобі буде знайти з «чоловіком-дитиною», який буде готовий розділити з тобою всі життєві ситуації

Для тебе дуже важливо відчувати спільність інтересів і єдність з партнером, а також його прагнення проводити з тобою якомога більше часу. Підсвідомо ти прагнеш стати для чоловіка незамінною, проявляючи себе як коханку, так і як кращого друга, завжди готового прийти на допомогу і дати слушну пораду. Від свого обранця ти очікуєш того ж, але в меншому ступені.

Створити подібні відносини можна тільки в тандемі з «чоловіком-дитиною», який визнає в тобі «сестру» і буде всіляко сприяти подальшому гармонійному розвитку відносин. Набагато складніше тобі буде побудувати будь-які відносини з «незалежним чоловіком», у якого на все є власна думка.

Втім, якщо ти зможеш проявити гнучкість і визнати те, що вільний час можна проводити не тільки разом, але й окремо, то цілком зможеш побудувати тривалі й міцні відносини з «незалежним чоловіком».