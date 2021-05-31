Перша допомога при отруєнні медикаментами дітей
З огляду на те, що отруєння медикаментами є однією з найпоширеніших груп отруєнь, в Міністерстві охорони здоров'я України нагадують, як уникнути такого отруєння і вберегти від нього дітей, а також що робити, якщо все-таки отруїлися, повідомляє Телеграф.
Заходи, що зменшують можливість помилкового вживання медикаментів дітьми молодшого віку:
- Не називайте таблетки при дітях "цукерками", щоб у них не сформувалося хибне уявлення про ліки як про "солодощі".
- Зберігайте медикаменти в недоступному для дітей місці;
- По можливості слід вибирати медикаменти (якщо вони у флаконах), обладнані спеціальними кришечками / ковпачками, що істотно ускладнює відкриття цих ліків дітьми;
- Якщо ви зібралися прийняти медикаменти, виклали їх з флакончика, але раптом щось вас відвернуло (телефонний дзвінок і т.п.) - приберіть ці ліки з собою, щоб дитина випадково не потягнула їх в рот під час вашої відсутності;
- При підозрі, що дитина проковтнула таблетки під час вашої відсутності, але в цьому ви точно не впевнені - доставте дитину в стаціонар для огляду фахівцем.
Як надати першу допомогу при отруєнні медикаментами в домашніх умовах:
- Перевірте, чи в свідомості дитина, визначте наявність пульсу (на сонних артеріях), дихання. Огляд не повинен перевищувати 10 - 15 секунд. У разі відсутності пульсу або дихання, якщо вмієте, негайно починайте реанімаційні заходи (непрямий масаж серця). Одночасно з оглядом слід покликати допомогу і викликати бригаду екстреної "швидкої допомоги" - зателефонувати 103.
- Якщо потерпілий з отруєнням дихає і має пульс, необхідно зв'язатися з диспетчером служби невідкладної допомоги / медицини катастроф і повідомити про подію. При цьому важливо надати інформацію, чим можливо отруївся чоловік (слід перевірити наявність порожніх флакончиків, блістерів з-під медикаментів, порахувати їх кількість і дозу, ймовірний час прийому).
- Якщо дитина у свідомому стані та здатний пересуватися, до приїзду швидкої допомоги можна дати випити води (500 - 1000 мл для дорослого) і шляхом подразнення кореня язика і / або задньої стінки горла викликати блювоту. Зверніть увагу, що це протипоказано для людей з пригніченою свідомістю.