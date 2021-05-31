Перша допомога при отруєнні медикаментами дітей

З огляду на те, що отруєння медикаментами є однією з найпоширеніших груп отруєнь, в Міністерстві охорони здоров'я України нагадують, як уникнути такого отруєння і вберегти від нього дітей, а також що робити, якщо все-таки отруїлися, повідомляє Телеграф.

Заходи, що зменшують можливість помилкового вживання медикаментів дітьми молодшого віку:

Не називайте таблетки при дітях "цукерками", щоб у них не сформувалося хибне уявлення про ліки як про "солодощі".

Зберігайте медикаменти в недоступному для дітей місці;

По можливості слід вибирати медикаменти (якщо вони у флаконах), обладнані спеціальними кришечками / ковпачками, що істотно ускладнює відкриття цих ліків дітьми;

Якщо ви зібралися прийняти медикаменти, виклали їх з флакончика, але раптом щось вас відвернуло (телефонний дзвінок і т.п.) - приберіть ці ліки з собою, щоб дитина випадково не потягнула їх в рот під час вашої відсутності;

При підозрі, що дитина проковтнула таблетки під час вашої відсутності, але в цьому ви точно не впевнені - доставте дитину в стаціонар для огляду фахівцем.

Як надати першу допомогу при отруєнні медикаментами в домашніх умовах: