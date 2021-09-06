Лікар розповіла, як побороти тривожність без психолога і медикаментів

Тривожність - це погано? Не завжди. Вона буває і адаптивною, допомагає сконцентруватися на завданні, вирішити його і спокійно видихнути, повідомляє РБК-Украина.

Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва.

Від підвищеної ж тривожності більше шкоди, ніж користі. Якщо це буває рідко, то всі ми люди - і іноді можемо собі її дозволити. Але якщо постійна тривога отруює життя, терміново собі допомагаємо.

Як позбутися від підвищеної тривожності

Потрібно фільтрувати вхідну інформацію і влаштовувати інфодетокс, робочий інструмент, беріть на замітку.

Сон, і ще раз сон. О 23.00 вже спати та 7-8 годин повноцінного сну щодня.

Сон, як у немовляти: ендокринолог розповіла, під які звуки корисно засипати

Дихальні практики, медитації, час на себе, заняття спортом без перевантажень, музика, спів, танці, спілкування з приємними людьми, масаж і самомасаж, лазня / сауна, аромамасла.

Нутрицевтическая підтримка:

Магній (гліцинат, таурат, L-треонат, малат, цитрат). Не менше 400 мг в день, можна розділити на 2 прийоми - вранці і ввечері.

Вітамін Д. Без аналізу - дорослому до 4000 од. на день, бажано контролювати його рівень кожні 3 місяці й коригувати дозування.

Інформативна діагностика методом ХМС, метод ІФА дає 30-40% похибка. Оптимум значень для дорослого 50-60 нг / мл.

Омега-3 жирні кислоти. Показовий аналіз венозної крові на індекс Омега-3, оптимум не нижче 8.

Щоденний прийом - від 600 мг (EPA+DHA), є нюанси, індивідуальне дозування підбирається з фахівцем по результату аналізу.

Вітаміни групи В, особливо В1, В6, В12, пантотенова кислота. Дозування підбираються індивідуально.

Адаптоген - ашваганда, родіола рожева, шишки хмелю, шоломник.

Не більше 2-3 тижнів поспіль при гіперкортизолової стадії субклінічної дисфункції надниркових залоз (проявляється ранніми ранковими підйомами, до будильника). Тривалість терапії і схему підбирає лікар.

У стані кінцевої фази субклінічної дисфункції надниркових залоз адаптогени протипоказані, необхідна консультація фахівця.

Робота з мікробіотою і кишківника.

Містить в себе відмову від цукру і рафінованих продуктів, більше некрохмалистих овочів і зелені, корисних жирів, клітковини, дотримання питного режиму.