Рецепт найкращого сніданку для чоловіків: яйця по-шотландськи

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Яйця по-шотландськи, або Закуска для багатих чоловіків, як їх колись називали. Це одна зі знакових страв для Британії, хоча про її походження точаться суперечки дотепер. Якщо ви звикли зустрічати новий день з оригінальними стравами з яєць, то приготуйте яйця по-шотландськи. Це ситно. І смачно безумовно, повідомляє Сегодня.

Їжа британської знаті з африканським корінням

Якщо бути вже дуже точними, то з північного африканським корінням. Як кажуть історики, на Туманний Альбіон, через Францію, прототип яєць по-шотландськи потрапив з Алжиру. Вперше про них почали говорити за часів правління Єлизавети I. Тоді їх, а саме м'ясо, як начинка якого було яйце, дуже сильно приправляли. Зрозуміло, щоб уникнути швидкого псування страви. Звісно, згодом рецепт змінювався і нарешті знайшов свої класичні риси.

Дорожня закуска багатих британських чоловіків

Яйця по-шотландськи стали справді популярними наприкінці 19-го століття. Цікаво, що тоді їх готували не в м'ясному фарші, а в рибному. Швидше за все, фарші з тріски. Ну а місцева знать (чоловіки) дуже любили брати яйця по-шотландськи на прогулянки. Бо ситно, смачно і на той час – модно.

Для яєць по-шотландськи знадобляться:

Яйце 5 шт.

Яловичий фарш – 500 г

Часник – 2 зуб.

Дижонская гірчиця – 1 ст. л.

Панірувальні сухарі

Сіль, мелений перець, олія

Спосіб приготування