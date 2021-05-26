Повня 26 травня: у чому її особливість та як вона вплине на знаки Зодіаку

За декілька днів, а саме – 26 травня, настане остання повня цієї весни. Проходитиме вона під покровительством знаку Зодіаку Стрілець, повідомляє УНИАН.

Повня, або повний Місяць – фаза нічного світила, коли воно перебуває в протистоянні з Сонцем і до Землі обернена вся освітлена його півкуля. Місяць у цей момент постає у вигляді правильного яскраво освітленого диска і видимий на небі всю ніч.

Може здатися, що природний супутник Землі зріс у розмірах, однак це не так. Насправді Місяць розташований у протилежному від Сонця напрямку, тому на нього потрапляє найбільше сонячного світла.

Період повні є піком зростання Місяця, тому його вплив на все живі організми, зокрема й на людей, досягає максимального рівня.

Повня у травні 2021: коли, дата

Повний місяць настане 26.05.2021 о 14:14. Це 15-й місячний день у місячному календарі. Місяць перебуватиме у знаку Зодіаку Стрілець. Відсоток освітленості Місяця становитиме 100%. Схід Місяця о 21:09, а захід о 04:52.

Особливості повні у травні

26 травня астрологи вважають кульмінаційним моментом усього місячного місяця. Річ у тім, що повня цього дня співпаде з іншими астрономічними подіями – Суперповнею та місячним затемненням.

Цього дня Місяць максимально наблизиться до Землі. Це положення й називається Суперповнею. Це значно посилить вплив нічного світила на все живе. Варто зазначити, що Суперповня відбудеться вже другий місяць поспіль, після чого наступного разу її можна буде нескоро спостерігати.

Повне ж місячне затемнення 26 травня візуально буде помітно завдяки червонуватому або помаранчевому забарвленню Місяця.

Ці три астрономічні події посилять вплив місячної енергії й можуть призвести до негативних наслідків. Тому астрологи закликають бути максимально обережними.

Що можна робити у повню 26 травня

Повня у Стрільці – сприятливий час для вирішення юридичних проблем, початку судового розгляду, подачі рапортів, заяв, а також початку співпраці із закордонними фірмами. Легко вирішуватимуться і будь-які бюрократичні питання.

Матимуть успіх і пройдуть без особливих негативних пригод різні подорожі і відрядження. Однак варто остерігатися операцій, пов'язаних із землею або будівництвом.

Добре робити конкретні, але невеликі вкладення сил і засобів на підтримку будинку, робочого місця чи свого внутрішнього світу. День вимагає конкретизації зусиль і цілеспрямованого витрачання сил та засобів.

Що не можна робити у повню 26 травня

Астрологи рекомендують уникати авантюрних ситуацій і контролювати свій психічний стан. Місяць цього дня може викликати негативні емоції, тривогу та страх. У такому стані люди ризикують допустити помилки, про які згодом дуже шкодуватимуть.

Цього дня зростає ризик зрад і обману. Головну небезпеку становлять люди, тому астрологи радять нікому не розповідати про плани й відкласти нові справи. Навіть найменший ризик може завдати шкоди всім вашим планам.

Важливо бути уважним до себе, обережним у всьому і зберігати спокій. Слід не піддаватися на провокації, контролювати себе та не поступатися спокусам. Добре буде побути в тиші на самоті, уникати будь-яких надмірностей.