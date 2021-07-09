Лікар розповів, як вибрати сонцезахисний крем

Твою шкіру сонце може знищити! Воно дарує тобі здоров'я, але може і сильно нашкодити. Одним з найсильніших факторів, що викликають передчасне старіння, є якраз зайва сонячна активність, повідомляє РБК-Украина.

Лікар-косметолог Станіслав Арканніков поділився в Instagram відпрацьованим роками протоколом захисту шкіри від негативного впливу шкідливих променів.

Щоб отримати рівну красиву засмагу і не нашкодити собі, засмагай на пляжі строго у відведені години. Це золоте правило здорової шоколадної засмаги. ⠀

Вранці загоряємо до 11:00, потім рятуємося від сонця в тіні.

Після 17: 00 знову отримуємо корисні промені. ⠀

Бути на сонці в купальнику і без сонцезахисних засобів в інші години дуже небезпечно!

Який крем вибрати:

Загоряючи на сонці, завжди нанось на обличчя сонцезахисний крем SPF 30. Він повинен містити тільки фізичні фактори захисту (тобто ніяких плюсів на коробці).⠀ ⠀

Коли ти знаходишся під відкритим сонцем не на пляжі, а в звичайних життєвих умовах, ходиш по вулиці, бігаєш або тусиш з подругами, завжди нанось на обличчя сонцезахисний крем з хімічними факторами захисту в тому числі, це SPF 50+ ( тут плюс на коробці необхідний).⠀Дуже важливо, щоб на всіх сонцезахисних кремах був присутній додатково Індекс РА+++. Це як раз повний захист від променів, що викликають ризик онкології.⠀ ⠀

Бажано, щоб сонцезахисний крем був професійним. Так, він коштує дорого, але це гарантія, що він врятує тебе від поганого сонця, на відміну від дешевих кремів, що подаються в супермаркетах.

Сучасні професійні сонцезахисні креми вирішують дуже велику кількість проблем, а саме:⠀

фотостаріння⠀

передчасні зморшки⠀

зневоднення і лущення⠀

втрата пружності⠀

сонячні опіки⠀

пігментні плями⠀

загострення акне⠀

фотодерматит ⠀

меланома.⠀

⠀ Найкраще працюють саме креми, а не масла, лосьйони, гелі, спреї і молочко.⠀Ніколи не нехтуй цією порадою, адже її так легко виконати, а шкіра твоя скаже тобі потім величезне спасибі за таку важливу турботу про її здоров'я.