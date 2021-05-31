Спідниці 2021: названо хіти літнього сезону 2021

Спідниця - це елемент базового гардероба кожної дівчини. Її унікальність в тому, що з нею можна створити багато стильних образів, повідомляє УНИАН.

Також спідниці ідеально поєднуються як з взуттям на підборах, так і з трендовими білими кедами. В цілому експериментувати можна нескінченно.

При цьому варто враховувати той факт, що деякі моделі вже застаріли. Тому краще віддати перевагу або базовим спідницям, або тим, які є хітом літнього сезону. І ось вам кілька варіантів.