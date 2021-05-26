Українці зможуть отримати перерахунок за неякісну комуналку

У Кабміні вирішили взятися за якість комунальних послуг, і готують відповідний проєкт постанови, який винесли на громадське обговорення, повідомляє UBR.

У Мінрегіоні нібито хочуть покласти край холодній воді в кранах під виглядом гарячої, крижаним батареям взимку, розбавленому незрозуміло чим газу, переповненим сміттєвих контейнерів біля будинків та ін.

По-друге, в уряді пропонують компенсувати громадянам кошти за такі неякісні послуги шляхом перерахунку їх вартості.

Документ навіть передбачить кількісні та якісні характеристики надання послуг, що враховуються при здійсненні перерахунку їх вартості в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості. Будуть прописуватися і умови, при яких перерахунок проводити не будуть.

Немає служби контролю

Відразу ж виникає питання, яким чином чиновники визначатимуть якість комунальних послуг, а найголовніше - хто буде цим займатися.

Як зазначив в коментарі глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко, сама процедура визначення і фіксації неякісної послуги в Україні практично відсутня.

За його словами, постанову Кабміну реалізувати буде неможливо через відсутність механізмів. Наразі є тільки одна структура, куди можуть звернутися незадоволені громадяни - Держпродспоживслужба. Та й то - безрезультатно.

Проблема в тому, що це відомство приймає заяви від усіх. І не тільки від незадоволених комунальними послугами. А сама процедура подачі заяви в службу настільки складна, що спочатку споживач повинен звернутися до самого надавача послуги зі скаргою. І тим самим потрапити в справжню безвихідь.

"Повинен бути юрист, який буде все це оформляти, тому вже на першому етапі споживачі грузнуть. Якщо у вас тече холодна вода замість гарячої, ви повинні звернутися до надавача послуги. Там повинні відповісти, а потім скликати комісію. А комісія може не зібратися. словом, проблем маса", - говорить Попенко.

І тільки після проходження цих етапів (у разі позитивного рішення комісії і фіксації неякісного надання послуги) незадоволені громадяни повинні звернутися в Держпродспоживслужбу. І остання, можливо, відреагує. Іноді на такі процедури йде пів року.

Серйозна реформа

Раніше в Україні існувала Державна житлово-комунальна інспекція (ДЖКІ), яку ліквідували вже як десять років тому. Сьогодні ж ніякої подібної структури немає, звертає увагу і перший заступник голови комітету ВР з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко.

"Саме ексміністр Мінрегіону Олена Бабак (написала заяву про звільнення за власним бажанням у січні 2020 го, - ред.) Зробила все, щоб споживачі відстоювали свої права через суд, ліквідувавши будь-які способи захисту взагалі", - зазначає депутат.

Кучеренко відразу підкреслив, що мовиться про серйозну реформу. Як мінімум, для контролюючого органу ще необхідно буде набрати компетентний штат. І створити його можна двома способами: або постановою Кабміну, або прийняттям законопроєкту.

"Свого часу ДЖКІ створювали постановою Кабміну. І працювала вона нормально. Я вже подавав два законопроєкти про житлово-комунальної інспекції. Перший з них наш комітет на чолі з Герус його зарубав. Документ навіть не розглядали. Другий вони також "розглядають" майже п'ять місяців", - говорить він.

Терміново необхідно визначити, хто буде відповідальним за встановлення тарифів, і хто стане регулювати через механізм ліцензій підприємства, проводячи державний контроль. Це може бути або Нацкомісія з регулювання, або РКІ. Але, на жаль, цими питаннями влади не займаються.

Як перевірятимуть

Втім, якщо такий контролюючий орган створять, це не означає, що до скаржникам у квартиру в обумовлений час буде приходити, умовно кажучи, інспектор з градусником для виміру температури гарячої води в крані.

"Інспектор хоча б зможе подивитися, наприклад, на вхідну температуру води в багатоповерховому будинку. Він зможе дізнатися причину проблеми: або вона в самому будинку (значить, винна обслуговуюча компанія, але це співволодіння ОСББ), або теплокомуненерго, яке надає неякісні послуги", - пояснює Попенко.

Така інспекція, зазначає експерт, буде фіксувати не тільки незадовільна якість послуг, але і незаконні нарахування (коли послуга була неякісною або платіжка прийшла більше, ніж квартира спожила за фактом).

"У другому випадку простіше, оскільки майбутнім інспекторам не потрібно буде виїжджати на будинок. Для цього буде достатньо заяви про споживача. Людина роздрукувала бланк на сайті, написала заяви, і все. І цього для інспектора буде достатньо. Наприклад, сьогодні близько 150 тис. киян отримали незаконні платіжки", - розповідає він.

Але зараз у цих жителів немає можливості кудись звернутися з проблемою. Більшість з них навіть не підозрює про те, що їх розкошелили незаконно: підприємство використовувало для теплогенерації вугілля замість газу. А в Нацкомісії з держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) проблему проігнорували.

Усі ці люди сумарно переплатили за послуги близько 170 млн грн. Хоча проблема витрат і компенсації - проблема підприємства, а не їх.