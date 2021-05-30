Здоровий сон дитини: доктор Комаровський склав пам'ятку для батьків
Здоровий сон дуже важливий для дитини, для її нормального росту і розвитку його мозку. А регулярний недосип може призвести до хвороб, повідомляє Телеграф.
На своїй сторінці в Інстаграмі Євген Комаровський склав невелику пам'ятку для батьків, на якій показав час, яке потрібно виділяти на сон.
Ще раз відзначимо, що потреба у сні залежить від віку.
Разом:
- Немовлятам (4-12 місяців) на сон потрібно 12-16 годин, включаючи денний сон.
- Дітям від 1 до 2 років - 11-14 годин, включаючи денний сон.
- У віці 3-5 років - 10-13 годин, включаючи денний сон.
- З 6 до 12 років - 9-12 годин.
- Підліткам 13-17 років - 8-10 годин.
- Ну і з 18 років для нормального самопочуття вистачає 7 годин сну.