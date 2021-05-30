Здоровий сон дитини: доктор Комаровський склав пам'ятку для батьків

Здоровий сон дуже важливий для дитини, для її нормального росту і розвитку його мозку. А регулярний недосип може призвести до хвороб, повідомляє Телеграф.

На своїй сторінці в Інстаграмі Євген Комаровський склав невелику пам'ятку для батьків, на якій показав час, яке потрібно виділяти на сон.

Ще раз відзначимо, що потреба у сні залежить від віку.

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