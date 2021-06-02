Які звички програмують на бідність

За словами психотерапевта Анни Сторі, в людях закладено звички, програмують на бідність. Вона пояснила, що внутрішній голос може відмовляти нас від нових проєктів, перспективних пропозицій, знайомств, подорожей, від будь-якого нового пропозиції. Тільки в одних людей цей голос тихий, він не заважає приймати рішення, що змінюють життя. А в інших - гучний, який "перекрикує" і логіку, і інтуїцію, повідомляє Профиль.

Анна Сторі уточнила, що цей внутрішній крик є ранній, примітивної захисною реакцією людини. З народження дитина починає вибудовувати так звану "фортеця", щоб пристосуватися до виживання в непростому світі дорослих. Однак уже в дорослому віці ця застаріла система продовжує керувати людьми, псуючи їм життя, зазначила психолог.

Виходячи з цього внутрішнього голосу, у багатьох людей формуються звички, програмують на бідність.

звичка жаліти себе;

на всьому економити;

панікувати;

оцінювати грошима все, що можливо.

Ті люди, які впали в кредитну залежність, є рабами звички витрачати більше, ніж заробляють, уклала вона.