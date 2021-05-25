Гарну погоду місцями зіпсують дощі: прогноз на вівторок

У більшій частині українських областей варто чекати хорошу погоду, однак в окремих регіонах картину трохи змінять дощі.

У вівторок, 25 травня, по всій Україні температура буде приблизно однаковою: протягом дня повітря прогріється до +22...+24 градусів, а вночі - охолоне до 10-12. На 1-2 градуси тепліше і у світлий, і в темний час буде в Закарпатській, Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. У Криму та на півночі країни синоптики обіцяють на пару градусів менше.

В областях на захід від Вінницької та Житомирської вдень може пролитися незначний або середньої інтенсивності дощ. На сході майже непомітні опади випадуть вночі. Вітер вночі південно-східний, вдень південно-східний, 3-8 м/с.

Небезпеки на дорогах не виявлено - по всій країні буде "зелений" рівень. Про пожежну небезпеку також не повідомляється.

У Києві хмарно з проясненнями. Вдень стовпчики термометрів покажуть +22...+24°C, вночі - близько +9...+11. Швидкість вітру - 2-4 м/с.