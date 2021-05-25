Гороскоп на 25 травня: всі знаки Зодіаку

Сьогодні ﻿день видасться напрочуд спокійним, але це тільки на перший погляд. Несподівані події та емоційні спалахи можуть виникнути в будь-який момент, повідомляє УНИАН.

Овен

Сьогодні день у Овна пройде в переживаннях. Вибити його з колії здатне що завгодно і хто завгодно.

Тілець

Ситуація як вдома, так і на роботі буде в повному порядку. У вас з'являться перспективи для нового проекту, в який ви поринете з головою.

Близнюки

Близнюки будуть дратуватися через дрібниці. Не дайте кожній дрібниці псувати вам настрій. Постарайтеся почати день з медитації або приємного ритуалу.

Рак

Якщо Рак планував поділитися з ким-не будь своїми проектами, захопити ідеями або просто знайти спільну мову, кращого моменту для цього йому не придумати. Ви здатні підкорити всіх оточуючих.

Лев

Леви не будуть сильно працьовитими. Ви будете відчувати апатію, млявість, бажання відсторонитися від усіх обов'язкових завдань.

Діва

Вам важко буде даватися розв'язання серйозних питань. Якщо вас раптово огорне лінь, подумайте, може бути варто хоча б раз на місяць піддатися цьому пориву?

Терези

Вам захочеться відпочинку і комфорту, тому не варто змушувати себе працювати. Найважливіше-оточити себе приємними моментами життя.

Скорпіон

Скорпіону може спасти на думку ідея, як найрадикальнішим чином змінити своє життя! Ці грандіозні плани можуть стосуватися кар'єри, особистого життя або інших сфер.

Стрілець

У конфліктних ситуаціях вам потрібно проявити себе максимально стримано і делікатно. Не піддавайтеся емоціям, інакше ризикуєте уславитися скандалістом.

Козоріг

Зірки радять Козорогу згадати про свої напівзабуті мрії. Пам'ятайте, що лише ви самі у відповіді за їх здійснення.

Водолій

Водолію ні за що не варто вплутуватися в конфлікт. Ви ризикуєте програти, тому уникайте його всіма силами.

Риби

Риби нарешті зможуть втамувати свою спрагу спілкування! День схиляє їх до того, щоб шукати порятунку від рутини там, де життя б'є ключем.